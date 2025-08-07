Hasta seis jugadores del Real Madrid no le dirigen la palabra a Vinicius

La situación de Vinicius en el Real Madrid ha pasado a un punto muy complicado. Las negociaciones para su renovación están estancadas, teniendo en cuenta las altas exigencias que habría puesto el jugador encima de la mesa, queriendo ser el mejor pagado de la plantilla y volver a tener ese rol de primera espada que, tras los cambios en el equipo, no tiene desde la temporada pasada.

Además, el extremo tampoco está teniendo mucho apoyo en el vestuario y, de hecho, hasta seis jugadores de la plantilla no le dirigirían la palabra por su actitud tóxica y su mal comportamiento ante ellos y ante el público en general. En principio, se trata del clan francés, capitaneado por Kylian Mbappé y apoyado por Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy. Pero hay más.

Algunos jugadores del Madrid están hartos de Vinicius

Otros pesos pesados del vestuario como Jude Bellingham y Dani Carvajal también habrían cambiado de bando y estarían más al lado de la estrella francesa, dejando apartado al brasileño. Tanto el inglés como el español se han cansado de toda la polémica que ha estado envolviendo a Vinicius desde hace tiempo y no quieren formar parte de ella, ya que están hartos de sus problemas constantes.

El extremo ha ido perdiendo cada vez más apoyos dentro del equipo y, ahora mismo, solo tendría el respaldo de sus compañeros de selección, es decir, sus compatriotas, como Rodrygo Goes, Endrick o Éder Militão, aunque la posible salida de los dos primeros podría dejar aún más solo al jugador, quedando totalmente apartado dentro del vestuario a pesar de ser una de las estrellas.

En el club blanco ya se están planteando un posible traspaso

Por lo tanto, y con el Madrid aún debatiendo sobre la necesidad de renovar a Vinicius a un alto precio, dentro del club no descartan tomar decisiones drásticas, como sería el caso de traspasar al futbolista. No para este verano, sino para el siguiente, cuando solo le quede un año de contrato si no acaba renovando y su situación en el conjunto madrileño empieza a ser insostenible en los próximos meses.