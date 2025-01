Vinicius está empezando a hablar mal de Ancelotti

Los últimos días del Real Madrid no han sido para nada pacíficos. El conjunto blanco cayó humillado contra el eterno rival, el FC Barcelona, en la final de la Supercopa de España (2-5), y el ambiente en el club madrileño no es el mejor. Algunos jugadores ya no confían en Carlo Ancelotti y se lo han hecho saber a Florentino Pérez para que reaccione, pero el presidente va a mantener al entrenador hasta final de temporada.

Aun así, algunas estrellas del equipo también están empezando a perder la confianza con el técnico italiano. Uno de los más importantes, Vinicius Jr., está comenzando a hablar mal de su entrenador por las últimas acciones que ha realizado. Sin ir más lejos, en la final de la Supercopa, Ancelotti cambió al brasileño en el minuto 76 por el asombro de todos, teniendo en cuenta que el Madrid iba perdiendo.

Vinicius ya no confía en Ancelotti

Aunque el marcador ya estaba prácticamente decidido, sorprendió que con la necesidad que tenían los blancos de remontar, el italiano tirara la toalla sustituyendo a uno de los mejores del equipo, a Vinicius. El entorno del futbolista tiene la sensación de que querían señalarlo en una derrota muy dolorosa, ya que el brasileño tampoco tuvo su mejor encuentro con la camiseta del Madrid.

El atacante no estuvo fino con el balón en los pies y prácticamente no atacó a la defensa azulgrana. Fue como si no existiera en el terreno de juego, y en cambio, su compañero, Kylian Mbappé, sí que fue decisivo con el primer gol y tuvo más oportunidades, pero Vinicius no apareció en ningún momento. Por eso, Ancelotti decidió cambiarlo a más de 15 minutos del final, teniendo en cuenta el añadido que hubo.

El brasileño y su entorno empiezan a dudar

Tanto el jugador como su entorno más cercano están empezando a dudar sobre su futuro en el Madrid. Es como si el club blanco estuviese intentando echar al futbolista poco a poco, y más aún después de los últimos rumores que ha habido sobre el interés de Arabia Saudí, de nuevo, de cara al próximo verano. La situación es complicada y Florentino Pérez tendrá que tomar una decisión conel brasileño.