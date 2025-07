Vinícius fuera del Real Madrid, aceptan la oferta de Arabia, o renueva o se va

El Real Madrid ha llegado a un punto crítico en la saga de Vinícius. Una oferta que bate todos los récords, más de 300 millones de euros y 1.000 millones de euros de contrato, ha activado las cero dilaciones. Florentino y la directiva han marcado el calendario: o renueva ya y demuestra su compromiso, o se marcha.

El mensaje es contundente: no habrá paciencia ni semiconductores en materia contractual. La pelota está en el tejado de Vinícius. En cuestión de semanas, sabremos si el Bernabéu le retiene o da paso a un nuevo capítulo sin su figura más carismática.

El mercado sacude el Bernabéu: ahora o nunca para el brasileño

Vinícius Júnior se encuentra en el ojo del huracán mediático y deportivo. Arabia Saudí, con la implicación del Al Ahli y el respaldo del Fondo de Inversión Pública, ha presentado una oferta histórica: 350 millones de euros netos por su traspaso, además de un contrato de 1.000 millones en cinco años (unos 200 millones de euros anuales). El Real Madrid, espoleado por esa propuesta irrechazable, ha puesto sobre la mesa un ultimátum a su estrella: o renueva ahora con un salario elevado y primas deportivas, o se le deja marchar este mismo verano.

Según fuentes cercanas al club, Florentino Pérez ve la oferta como una oportunidad histórica para cerrar el caso Vinícius sin esperar al 2026, cuando podría perderlo gratis al finalizar su contrato, previsto para 2027. La directiva madridista ha dejado claro al entorno del jugador que no hay plan B: renovación inmediata o aceptación de la propuesta saudí, y si esta se materializa, se abrirá una nueva etapa sin Vinícius.

Un dilema económico y emocional: ¿renovar o aceptar el 'súper salario'?

Vinícius, a sus 25 años, cumple una década como figura clave del Real Madrid. Sin embargo, su rendimiento reciente genera dudas: partidos irregulares, participación discreta en el último Mundial de Clubes y un salto formativo ahora cuestionado. En este contexto, el brasileño busca una mejora salarial tras consolidarse como figura global, cerca de los 20 millones de euros netos anuales, situándose como máximo sueldo del club, superando a Mbappé y Bellingham.

El club insiste en cimentar su renovación con un contrato corto (hasta 2030) y bonificaciones por rendimiento, como su último acuerdo firmado tras ganar The Best. Pero necesita certeza: que Vinícius acepte ahora y no dé largas como ocurrió el pasado trimestre, cuando Arabia detectó la falta de acuerdo y se animó a preparar una oferta irrechazable.