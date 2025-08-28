Vinicius pone en marcha la rebelión contra Xabi Alonso, el clan brasileño no lo traga, quieren hacerle la cama

El Real Madrid no ha tenido un inicio de temporada cómodo desde el vestuario. En el terreno de juego, las cosas sí que están yendo bien, ya que se han conseguido seis puntos en las dos primeras jornadas de Liga, pero ya ha habido algún incendio entre Xabi Alonso y Vinicius. El tolosarra ya ha tenido su primer enfrentamiento con la estrella del conjunto blanco y los problemas continuarán.

De hecho, el extremo habría puesto en marcha una rebelión contra el entrenador y habría pedido ayuda a sus compatriotas, es decir, al clan brasileño, que le han acabado dándole la espalda nada más empezar su andadura en el banquillo del Madrid. Aunque en un principio fue recibido con ilusión y respeto en el vestuario, algunas decisiones han provocado grietas considerables.

Vinicius encabeza la rebelión del clan brasileño contra Xabi Alonso

La más grave todas es este choque entre Vinicius y Alonso, teniendo en cuenta que el atacante fue suplente en la segunda jornada de la competición doméstica ante el Real Oviedo, con el vasco castigándole por tener una actitud pésima y un rendimiento nada cercano a lo que se espera de él. Fue un toque de atención, algo que no gustó nada al jugador y no lo encajó bien.

Esta suplencia hizo saltar chipas en el vestuario tras los reproches entre ambos y, a partir de ahí, el extremo tiene claro que no aguantará más al tolosarra, por lo que él, junto al clan brasileño, están dispuestos a hacerle la cama y evitar que Alonso siga siendo el entrenador del Madrid los próximos años, aunque será una tarea muy difícil y parece improbable que tenga éxito.

El extremo y sus compatriotas no soportan al técnico tolosarra

Aun así, los compatriotas de Vinicius tampoco están nada contentos. El que peor lo está pasando es Rodrygo Goes, ya que el delantero no cuenta para el técnico, mientras que con Éder Militão y Endrick se está yendo con pies de plomo para evitar que vuelvan a recaer de sus constantes problemas físicos, aunque el entrenador ya le habría puesto la cruz al joven ariete y habría pedido su salida.