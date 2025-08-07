Florentino Pérez descubre que hay un mentiroso en el vestuario del Real Madrid

Florentino Pérez tiene mucha experiencia en el mundo del futbol tras tantos años siendo el presidente del Real Madrid. Por eso, el máximo mandatario blanco se ha enterado de que hay un mentiroso en el vestuario del conjunto madrileño que señala directamente a una de las estrellas del equipo que, precisamente, su continuidad de cara a los próximos años no está del todo confirmada.

Se trata de Vinicius y de los problemas que está teniendo el club con su renovación. Ahora mismo, las negociaciones para ampliar su contrato están totalmente estancadas por las altas exigencias que habría puesto el brasileño encima de la mesa. Y, de ahí, vienen las mentiras con las cuales Florentino no habría tragado, ya que solo eran para que el Madrid subiese su oferta.

Florentino Pérez se ha dado cuenta de la mentira que ha intentado colar Vinicius

Desde hace meses, el entorno del extremo ha dejado entrever que tenía una megaoferta desde Arabia Saudí y que estaba pensando seriamente en aceptarla. Sin embargo, el presidente nunca se ha acabado de creer las cantidades económicas que salieron a la luz y tampoco que Vinicius estuviese dispuesto a irse una liga mucho menos competitiva y lejos del foco del fútbol europeo.

De hecho, Florentino Pérez ha descubierto que esto era solo una estrategia por parte del jugador y de sus representantes para que el conjunto blanco subiera su propuesta económica para renovarlo, algo que no ha pasado y que, después de lo que se ha sabido, no pasará. El presidente se ha plantado y no subirá su oferta, que está lejos financieramente hablando de lo que pide Vinicius.

El Madrid se está cansando de la actitud tóxica del brasileño

El brasileño quiere ser el mejor pagado de la plantilla, por delante de Kylian Mbappé, pero la entidad madrileña no lo va a aceptar y, de momento, todo está parado. Incluso en los despachos del Santiago Bernabéu no descartan que, finalmente, se tomen medidas drásticas con su futuro si la situación no se arregla en los próximos meses, ya que el Madrid tiene claro que Vinicius no se va a marchar como agente libre.