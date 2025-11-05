Florentino Pérez es informado de actos de indisciplina que complican su continuidad en el Real Madrid

Florentino Pérez es un presidente que le gusta estar al día de todo y conocer lo que se cuece dentro del vestuario del Real Madrid. Por eso, después de la derrota contra el Liverpool en la cuarta jornada de la UEFA Champions League, el máximo mandatario blanco fue informado de actos de indisciplina por parte de un jugador que podrían complicar su continuidad en el club.

Se trata de Vinicius, una de las estrellas del equipo y uno de los futbolistas que está constantemente en el ojo del huracán, ya sea por su rendimiento en el terreno de juego o por sus polémicas dentro y fuera de él. Ahora, el brasileño ha recibido muchas críticas por no cumplir con las órdenes de Xabi Alonso, que son las mismas desde el primer día: bajar a defender y ayudar a presionar.

Florentino Pérez habría sido informado de los actos de indisciplina de Vinicius

Aunque el extremo lo hizo en las primeras semanas del tolosarra en el cargo, parece que ya se le han olvidado las órdenes del entrenador y desde hace unas semanas ya no acude a ayudar a sus compañeros. A pesar de que varios integrantes de la plantilla y también Alonso se lo ha comunicado, especialmente durante los partidos, el jugador está haciendo oídos sordos.

Por eso, y mientras Vinicius vive unos momentos de tensión en la entidad madrileña por todo lo que ha pasado recientemente, Florentino ha sido informado de un episodio polémico más respecto a una de las estrellas del equipo. Y ahí, se podría poner una piedra más en el camino respecto a la continuidad del brasileño en el Madrid, ya que su futuro no está nada claro.

El extremo brasileño no ayuda a presionar ni tampoco defiende

Sumando esto a las polémicas constantes que vive el futbolista y los problemas que existen con su renovación, teniendo en cuenta las altas exigencias que ha puesto encima de la mesa, que Vinicius siga en el Madrid los próximos años no está para nada confirmado. De momento, acaba contrato en 2027, y existe miedo y preocupación en el club blanco de que se pueda ir como agente libre dentro de dos años.