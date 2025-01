Vinicius lo tiene muy difícil con Xabi Alonso

Carlo Ancelotti tiene los días contados en el banquillo del Real Madrid. Florentino Pérez ya le ha comunicado que esta será su última temporada como técnico del conjunto blanco y tendrá que hacer las maletas a final de curso, ya que salvo descalabro absoluto en todas las competiciones, podrá estar sentado en el banquillo hasta el final. El presidente ya está buscando su sustituto y hay una opción muy clara sobre la mesa.

Se trata de Xabi Alonso, actual entrenador del Bayer Leverkusen. El vasco sería el candidato número uno para entrenar al Madrid, después de que Zinedine Zidane se haya descartado por su interés por ser seleccionador de Francia. Por eso, el técnico de Tolosa sería la opción evidente y ya se habrían producido los primeros contactos, pero si finalmente Alonso aterrizara en el Santiago Bernabéu, algunos jugadores lo podrían pasar mal.

Vinicius lo pasaría mal con Xabi Alonso

Uno de ellos sería Vinicius Jr. A pesar de que el brasileño prefiere antes al vasco que al francés por su afinidad con Kylian Mbappé, la verdad es que la llegada del actual técnico del Bayer Leverkusen al Madrid también podría ser perjudicial para el internacional con Brasil. Xabi Alonso no quiere problemas ni en el vestuario ni en el terreno de juego y su actitud tendría que cambiar mucho para recibir la aceptación del entrenador.

El de Tolosa no quiere muchos aires de estrella en su equipo, aunque muchos lo sean, y quiere apartar definitivamente la lucha de egos que hay entre compañeros. Por eso, si no se soluciona esto en los primeros meses que él esté, pedirá salidas inmediatas sea quien sea el responsable. Con Carlo Ancelotti la situación es diferente y el italiano da libertad a sus jugadores, pero esto no pasará con Alonso.

Los planes del técnico vasco

Además de poner a raya a todos los futbolistas, sean los más importantes de la plantilla o no, el vasco también quiere tener poder de decisión respecto a los fichajes y a las bajas que tenga el equipo. Esa es una de las condiciones que habría puesto Xabi Alonso a Florentino Pérez para dar el sí definitivo y convertirse en el nuevo inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu.