Vinicius no acepta cobrar menos que Mbappé para seguir en el Real Madrid

Vinicius Jr. acaba contrato con el Real Madrid el 30 de junio de 2027, pero el club blanco quiere empezar ya las negociaciones con los representantes del jugador para evitar sorpresas. Florentino Pérez quiere blindar por muchos años más a su estrella y que se quede muchas temporadas en el Santiago Bernabéu, pero el brasileño tiene dudas sobre si renovar o no su vinculación con los madrileños.

Las críticas que ha recibido siempre y los problemas de racismo que ha tenido en algunos campos son algunos de los motivos por los cuales Vinicius no está del todo a gusto en España. Además, otro de los factores que los representantes del futbolista han puesto como prioritario es el económico, y es que el delantero quiere ser considerado el número uno en el Madrid y con la llegada de Kylian Mbappé este pasado verano no lo está siendo.

Vinicius pide cobrar lo mismo o más que Mbappé

De hecho, actualmente el francés es el jugador que más está cobrando de la plantilla del conjunto blanco. Está en el primer sitio de la escala salarial del equipo, por delante de otras estrellas como el mismo Vinicius o Jude Bellingham. Eso le molestó mucho al brasileño, ya que Florentino Pérez demostró que Mbappé era más importante que él y el jugador no lo soporta.

Después de ganar el The Best y ser el mejor jugador del mundo por parte de la FIFA, Vinicius cree que su renovación con el Madrid tendría que ser histórica, tanto deportivamente como económicamente, y cobrar lo mismo o incluso más que el francés, teniendo en cuenta lo que ha ganado el brasileño y su status en la plantilla. Por eso, el extremo no está del todo contento con el trato diferencial que está recibiendo la incorporación estrella de los blancos el pasado verano.

Los equipos interesados en el brasileño

Si finalmente Vinicius decidiese no renovar con el Madrid, habría muchos equipos interesados en él. Conjuntos como el PSG o el Manchester United ya habrían tenido algún contacto con sus representantes para conocer su predisposición en un posible fichaje que, considerando el nivel del jugador, sería uno de los traspasos más fuertes del mundo del fútbol.