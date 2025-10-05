Vinícius no es el único problema en el vestuario del Real Madrid, o juega más o forzará la salida

La situación en el vestuario del Real Madrid se ha vuelto más delicada de lo que parece desde fuera. Aunque el foco mediático suele apuntar a Vinícius Júnior por su carácter y sus reacciones, el brasileño no es el único jugador que vive con frustración su rol actual. En las últimas semanas, varios futbolistas han dejado entrever su malestar por la falta de minutos y la sensación de que no cuentan plenamente para Xabi Alonso.

Vinícius ha pasado de ser indiscutible a verse en el banquillo más de lo habitual. El técnico donostiarra ha optado por rotar su ataque, y esa decisión no ha sentado del todo bien al jugador, que siente que su peso dentro del equipo ha disminuido. Pero no es el único. Dentro del vestuario hay otros futbolistas importantes que comparten esa sensación de descontento y que podrían replantearse su futuro si la situación no cambia pronto.

El pulso por los minutos y las jerarquías

Xabi Alonso es consciente del ruido interno, pero no está dispuesto a cambiar su criterio. Su prioridad es el rendimiento, no los nombres. Eso ha provocado cierta tensión entre los que se sienten desplazados. Rodrygo, Ceballos o incluso Camavinga han vivido tramos de temporada en los que no han entendido las decisiones del técnico.

La competencia es feroz, y la meritocracia impuesta por Alonso está rompiendo viejas jerarquías. En el cuerpo técnico hay preocupación por el equilibrio emocional del grupo: algunos futbolistas aceptan la rotación con naturalidad, mientras que otros empiezan a sentirse incómodos y buscan respuestas que no siempre llegan.

Florentino, atento a los movimientos

Desde la directiva se sigue el tema con cautela. Florentino Pérez no quiere que la situación se descontrole, pero tampoco intervendrá si considera que el entrenador está actuando con justicia deportiva. En el caso de Vinícius, el presidente sigue siendo su gran valedor, aunque sabe que su entorno empieza a deslizar la idea de una posible salida si no recupera su rol protagonista.

En el vestuario se respira una mezcla de ambición y tensión contenida. O varios jugadores recuperan protagonismo, o el mercado de verano puede traer más de una sorpresa. El Real Madrid, una vez más, está ante un reto de gestión interna tan complejo como decisivo.