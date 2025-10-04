Vinícius terminó llorando con la llamada de Florentino Pérez

Vinícius Júnior atraviesa una etapa difícil en el Real Madrid. El brasileño, que durante años fue una de las principales armas ofensivas del equipo, no está ofreciendo el rendimiento esperado en este inicio de temporada. La exigencia del club blanco y la presión mediática han pesado en un jugador que siempre ha sido símbolo de ilusión y desparpajo. Sin embargo, detrás de la sonrisa y la energía que suele mostrar, Vinícius también vive momentos de vulnerabilidad.

En los últimos días, esa fragilidad quedó en evidencia cuando el jugador rompió a llorar tras recibir una llamada telefónica de Florentino Pérez. El presidente quiso mostrarle su respaldo absoluto, recordándole lo importante que ha sido para la historia reciente del Real Madrid y transmitiéndole la tranquilidad de que el club sigue confiando plenamente en su talento.

El niño mimado de Florentino y Ancelotti

La relación entre Florentino Pérez y Vinícius no es la de un simple presidente con un futbolista más. El dirigente apostó fuerte por él cuando apenas despuntaba en Brasil y lo consideró siempre un proyecto prioritario para el futuro. Ese cariño paternal ha sido constante desde su llegada y, en momentos de dificultad, vuelve a ponerse de manifiesto.

Algo similar sucede con Carlo Ancelotti, que en su etapa como entrenador del Real Madrid convirtió al brasileño en pieza intocable de su once. El técnico italiano lo arropó, le dio confianza y lo ayudó a crecer como futbolista. Por eso, Vinícius siente que ambos han sido figuras clave en su desarrollo profesional y personal, lo que hace que las muestras de apoyo tengan un enorme impacto en él.

El reto de volver a sonreír en el campo

El llanto tras la llamada de Florentino no es solo un reflejo de la presión, sino también de la responsabilidad que Vinícius siente con el club. Sabe que debe recuperar su mejor versión y que el Real Madrid necesita de su chispa para luchar por los grandes títulos.

El apoyo del presidente y de Ancelotti busca precisamente eso: reforzar la confianza del jugador para que vuelva a disfrutar en el campo y deje atrás las dudas. Vinícius siempre ha respondido en los momentos grandes y el club confía en que, una vez más, será capaz de levantarse para volver a liderar al Madrid con su desparpajo y su talento.