Vinicius no irá a Arabia, pero pide a Florentino Pérez igualar dos ofertas muy importantes en Europa

El futuro de Vinicius en el Real Madrid sigue siendo una de las incógnitas del club de cara a la próxima temporada. Los rumores sobre Arabia Saudí no paran de crecer y el entorno del brasileño empieza a pensarse seriamente la continuidad en el conjunto blanco. Aun así, el jugador preferiría no tener que ir a una liga inferior, a pesar de la oferta monstruosa de dinero, y querría seguir jugando en Europa.

En ese sentido, hay dos grandes equipos que se han interesado mucho por el atacante y están presentando ofertas a sus agentes para que Vinicius traicione definitivamente al Madrid y firme por ellos. Se trata del Manchester United y el PSG, dos de los clubes con más poderío económico en el fútbol europeo y que están haciendo todo lo posible para que la estrella brasileña cambie de aires.

Vinicius se quiere quedar en el Madrid, pero quiere la misma oferta que otros clubes

Sin embargo, Vinicius sigue queriéndose quedar en el Santiago Bernabéu, pero le ha exigido a Florentino Pérez una condición: que iguale las dos ofertas que han hecho tanto el conjunto inglés como el francés a sus representantes. Estas dos ofertas son muy importantes económicamente, por lo que el brasileño no quiere perder dinero y quiere ganar lo mismo en el Madrid.

Por lo tanto, está por ver si el presidente accederá a las peticiones de su jugador o le abrirá la puerta de salida. El máximo mandatario blanco tampoco quiere tirar la casa por la ventana para asegurar la renovación de Vinicius y no hará ninguna locura. Si no puede cumplir las exigencias del brasileño y pide irse, no se negaría si llegara una oferta en condiciones a los despachos de la entidad madrileña.

A pesar de la oferta, Arabia está lejos de interesar al brasileño

Arabia Saudí lleva tiempo presionando para conseguir un fichaje histórico como el de Vinicius. De hecho, hace unas semanas, emisarios de la liga saudí se reunieron con los representantes del futbolista para ofrecerle el histórico contrato de 1.000 millones de euros por cinco temporadas. Aun así, el atacante cree que, a pesar del dinero, la competitividad ahí es muy baja y preferiría seguir jugando en Europa.