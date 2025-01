Vinicius no le habla y no es el único en el vestuario del Real Madrid

El Real Madrid está pasando por una crisis seria después de la goleada sufrida por el eterno rival, el FC Barcelona, en la final de la Supercopa de España. El madridismo está cansado del equipo y de la falta de esfuerzo demostrado en el terreno de juego y no paran de caer críticas tanto a los jugadores como al entrenador, Carlo Ancelotti. Además, las relaciones en el vestuario no son las mejores.

De hecho, el técnico italiano ya aseguró en rueda de prensa que el vestuario no estaba muy unido, como se puede ver sobre el campo. Hay algunos futbolistas que no se hablan entre ellos y la lucha de egos que hay es muy problemática. Y si es entre estrellas, aún más. Vinicius Jr. es uno de los líderes del equipo, pero no se habla con el gran fichaje del pasado verano, Kylian Mbappé, y no es el único.

Vinicius no se habla con Mbappé

Desde que el francés aterrizó en el Santiago Bernabéu, la relación entre ambos no ha sido nada fluida. Al brasileño no le gustó su incorporación por el simple hecho de que le podría quitar su rol de líder, tanto en el vestuario como en el terreno de juego, y eso es lo que está empezando a pasar. Mbappé fue el mejor jugador del Madrid en la final de la Supercopa contra el Barça, a pesar del resultado, mientras que Vinicius estuvo completamente desaparecido.

Sin embargo, el ganador del The Best no es el único futbolista que no se lleva bien con el exfutbolista del PSG, ya que hay una confrontación entre clanes dentro del vestuario. El clan brasileño tampoco se habla con Mbappé y defiende claramente a su estrella, Vinicius, mientras que el clan francés hace lo mismo con su compañero. La situación es muy problemática y no parece que se vaya a solucionar dentro de poco.

Dudas con el futuro del brasileño

Por eso, ya hay dudas sobre el futuro del extremo en el Madrid. Vinicius siempre ha querido quedarse y continuar jugando de blanco, pero las constantes polémicas que le rodean y el hecho de que el club no se haya posicionado claramente a su favor, han hecho que el jugador esté enfadado, así como su entorno. No descartan salir de la entidad madrileña en un futuro cercano.