Xabi Alonso lo castiga sin jugar porque su comportamiento fuera del Real Madrid no es aceptable

Xabi Alonso ha llegado al banquillo del Real Madrid con mano dura y ya ha dejado claro en más de una ocasión que castigará a aquellos jugadores cuyo rendimiento no sea bueno o su comportamiento, tanto dentro como fuera del conjunto blanco, no sea aceptable. Este último motivo ha afectado directamente a uno de los futbolistas de la plantilla, que ha sido apartado por el técnico.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los defensas del equipo. El canario ha pasado de ser una de las revelaciones de la temporada pasada a vivir en el completo ostracismo, ya que aún no ha debutado en Liga con la camiseta blanca, quedándose en el banquillo sin tener opciones de salir al campo. Por eso, ya sería el último central de la rotación dentro de los esquemas del entrenador.

Xabi Alonso ha castigado sin jugar a Raúl Asencio

Alonso cree que el comportamiento que está teniendo el canterano está lejos de ser el que esperaba de él, ya que no está del todo implicado y no está centrado en el Madrid. Asencio no está viviendo una situación fácil, ya que ha pasado de ser uno de los jugadores más importantes del equipo a estar completamente olvidado, además de todos los asuntos extradeportivos.

De hecho, el tolosarra piensa que estos problemas que le han ocurrido fuera del campo le han afectado mentalmente y ha llegado a la conclusión de que no está en condiciones de jugar, ya que solo haría que perjudicar los intereses del Madrid, como ya se vio en el Mundial de Clubes, donde sus constantes errores en algunos partidos fueron terribles para el conjunto blanco.

El defensa no cuenta para el técnico

El técnico lo habría colocado en la rampa de salida y así se lo habría comunicado a la dirección deportiva y a Florentino Pérez, ya que cree que no podrá remontar este descalabro que sufre y que lo mejor para todas las partes es que se vaya a otro equipo donde pueda jugar. Al menos, como cedido, ya que sigue siendo joven y un proyecto de futuro para la defensa de la entidad madrileña.