Vinicius, problemas serios, varios del Real Madrid no le hablan, tres más han dejado de reírle las gracias

Vinicius está en el punto de mira constante en el Real Madrid. Las polémicas que tiene el jugador, tanto dentro como fuera del terreno de juego, le están perjudicando mucho y le ha creado problemas serios dentro del conjunto blanco, teniendo en cuenta que varios futbolistas del equipo no le hablan y algunos han dejado de reírle las gracias dentro del vestuario, hartos de él.

Estrellas y pesos pesados de la plantilla como Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Thibaut Courtois están cansados de su actitud tóxica y así se lo han hecho saber, tanto a él, recriminándole algún comportamiento, como su enfado contra Xabi Alonso en el Clásico, o incluso al técnico tolosarra o a Florentino Pérez para que pudieran tomar medidas y evitar que la situación empeorase.

Varios jugadores del Madrid no se hablan con Vinicius y otros no le ríen las gracias

La realidad es que estos jugadores están hartos de tener que sacar siempre las castañas del fuego para rebajar la tensión con Vinicius, ya que en muchas ocasiones le han tenido que separar o incluso taparle la boca para evitar males mayores. Aun así, en el vestuario ya están cansados de todo esto y se han alejado bastante del brasileño, dejándolo solo en algunas ocasiones.

A día de hoy, el extremo solo tiene el beneplácito de sus compatriotas en la selección, como Eder Militão, Endrick o Rodrygo Goes, pero fuera de ahí, Vinicius ha ido perdiendo la amistad que tenía con jugadores importantes. Su actitud lo ha echado todo a perder y así se lo han dejado claro algunos futbolistas, que ya no aguantan más sus tonterías y sus constantes polémicas.

El extremo brasileño está totalmente apartado en el vestuario del conjunto blanco

A partir de ahí, está por ver si el brasileño conseguirá reconducir la situación y volverse a ganar el efecto del vestuario, o el Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, deberá tomar decisiones drásticas con su figura, ya que alguien que está siendo tratado así por sus compañeros podría acabar siendo algo muy negativo para el devenir del equipo, creando conflictos de gravedad.