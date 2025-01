Vinícius rompe relaciones después de 7 meses en el Real Madrid

La situación entre Kylian Mbappé y Vinícius explotó antes de lo esperado y es una preocupación para todo el vestuario del Real Madrid. El francés se hartó de las actitudes que tiene su compañero de ataque dentro del campo de juego y ya no se esfuerza por ocultarlo. Carlo Ancelotti está acostumbrado a lidiar con problemas entre estrellas en los vestuarios, pero este conflicto es diferente y sabe que, si no tiene muñeca para manejarlo, las consecuencias pueden ser terribles.

Es que, a raíz de este cortocircuito, el de Reggiolo está al tanto de que Mbappé cuenta con el apoyo del clan francés, integrado por Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy, quienes no se hablan con Vinícius fuera del campo de juego. Por su parte, Éder Militao, Rodrygo y Endrick tampoco tienen trato con el ex PSG, en defensa de Vinícius. Así como está planteada la historia, el conflicto podría escalar a mayores si Florentino Pérez y Carletto no toman al toro por las astas.

Vinícius en el foco

El ganador del trofeo The Best de la FIFA está en el ojo de la tormenta por las peleas que protagonizó en los partidos frente al Valencia y el Mallorca. Frente al elenco bermellón, no vio la roja de milagro, lo que podría haberlo dejado fuera de la gran final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona de Hansi Flick.

Por ese motivo, sus compañeros están tratando de que baje los decibeles y empiece a enfocarse en lo realmente importante: el fútbol. Los rivales ya saben que Vinícius pierde la calma con mucha facilidad y lo buscan constantemente para evitar que conecte con su juego y haga estragos con las defensas. Sin embargo, en el último tiempo, esos destellos de gran talento están quedando en un segundo plano por las reiteradas tanganas.

La renovación en el Real Madrid

Vinícius también está molesto por el hecho de no ser el futbolista mejor pago de la plantilla, aunque, claro está, sí lo es dentro del campo de juego. Por eso, desde su representación, le hicieron saber a Florentino Pérez que la única forma en que se sentarán a negociar es si esta situación cambia.

Del otro lado, esperan el Manchester United y equipos de la liga saudí, que están dispuestos a desembolsar lo que sea necesario con tal de hacerse con su fichaje.