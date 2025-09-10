Vinicius se queda fuera del plan de Xabi Alonso

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha cambiado el panorama de las estrellas en el conjunto blanco. Con Carlo Ancelotti, Vinicius era el número uno y la primera espada en el terreno de juego, pero el cambio por el tolosarra ha provocado que el brasileño se haya quedado fuera de los planes del nuevo entrenador ante la irrupción de otra estrella que gusta más.

Para Alonso, Kylian Mbappé es el elegido y será el futbolista más importante del equipo en el campo. El francés está viviendo su segunda temporada en el Madrid con una versión aún más mejorada del gran nivel que ya tuvo en su primer año, ya que es más desequilibrante, está con más confianza y está más adaptado al club y a sus compañeros, lo que hace salivar al técnico.

Xabi Alonso escoge a Mbappé por delante de Vinicius

Por otra parte, el rendimiento de Vinicius ha caído completamente en los últimos meses, lo que ha provocado que haya bajado algunos escalones en su rol y en su importancia dentro del equipo. Por eso, el brasileño se ha quedado fuera de lo que quiere diseñar el entrenador con su mejor jugador, que ahora mismo es Mbappé, y le ha dado muchos más galones, como en el lanzamiento de penaltis.

Además, el vasco le ha dejado claro al francés que tendrá la oportunidad de brillar sobre el césped si él quiere, y por eso, le ha dado absoluta libertad, incluso, para empezar desde el centro del campo, convirtiéndose más en un '10' que en el '9' de antaño, por lo que el cambio de dorsal no ha sido solo numérico, sino que también ha pasado en el terreno de juego futbolísticamente.

El francés es la primera estrella designada por el técnico

La realidad es que el nuevo Mbappé genera muchas más ocasiones y, por ende, marca más goles, además de haber cambiado defensivamente, ya que recupera muchos más balones en campo rival, un dato significativo de lo que ha pedido Alonso a la plantilla desde el primer día. Después de haber visto su rendimiento, el técnico le ha dado las llaves del equipo para que ayude al Madrid a triunfar.