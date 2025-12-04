La continuidad de Vinicius en el Real Madrid es una completa incógnita. Las negociaciones para la renovación de su contrato, que acaba en 2027, están totalmente paradas, tanto por las altas exigencias que habría puesto el jugador encima de la mesa como por su nula relación con Xabi Alonso, lo que ha provocado un conflicto muy serio en el conjunto blanco en los últimos meses.

El brasileño dejó claro que no pensaba renovar su contrato mientras el tolosarra siguiese en el banquillo, por lo que la situación será difícil de digerir para Florentino Pérez y la dirección deportiva. Aun así, han llegado a la conclusión de que Vinicius será cambiado por dos jugadores al final de temporada, es decir, el próximo verano, si no renueva en los próximos meses.

El Madrid vendería a Vinicius y traería a dos sustitutos si se marcha

El plan del Madrid sería vender al extremo, ya que no quieren que llegue al último año de su contrato sin renovar, si finalmente decide no extender su vínculo con la entidad madrileña. Y ahí, el club blanco aprovecharía el dinero de su traspaso para reforzar posiciones necesarias y traer a uno o dos sustitutos, todos de clase mundial, para paliar lo que sería una dolorosa salida.

Los madrileños tienen claro que no se dejarán achantar por las exigencias de Vinicius y Florentino ya le dejó claras las cosas cuando se reunieron por última vez. Ahí, el brasileño le comunicó que no quería renovar si Alonso seguía, pero el presidente no se bajó los pantalones y le aseguró que sería traspasado el verano que viene si no se llegaba a un acuerdo para que continuase.

La continuidad del brasileño es una completa incógnita

Por lo tanto, está por ver si Vinicius cambiará de opinión y finalmente renovará con el Madrid en los próximos meses. La intención del carioca sería llegar al 2027 como agente libre y, así, poder decidir su destino libremente, pero es un escenario en el cual el conjunto blanco no quiere llegar, ya que no quiere perder a uno de los mejores jugadores del mundo a coste cero.