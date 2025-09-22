Vinicius, sin Balón de Oro, pide salir en enero del Real Madrid

La situación de Vinicius en el Real Madrid es muy complicada. El brasileño está a años luz de su mejor nivel, con un rendimiento muy cuestionable en el terreno de juego, y se ha convertido en un jugador prescindible para Xabi Alonso, teniendo en cuenta que ha sido suplente en un par de ocasiones y no ha finalizado ningún encuentro completo bajo las órdenes del tolosarra.

Por eso, el extremo se ha cansado de las decisiones del entrenador y podría pedir salir en enero del conjunto blanco si su situación no mejora considerablemente en los próximos meses. A pesar de que en el último enfrentamiento de Liga ante el Espanyol fue titular, el jugador fue sustituido en la segunda parte, algo que no gustó nada a Vinicius y así lo demostró en el campo.

Vinicius podría acabar marchándose del Madrid en enero

A pesar de que Alonso le quiso explicar los motivos del cambio, el brasileño no fue convencido y ya empieza a estar harto del vasco, ya que cree que no está siendo nada justo con sus decisiones y sus actos. A partir de ahí, Vinicius estaría empezando a plantearse seriamente la posibilidad de abandonar el Madrid, incluso en el mercado de invierno, si todo continúa igual.

💣 "Si NO CAMBIA la SITUACIÓN de VINICIUS, PODRÍA IRSE en ENERO".



🚨🚨 EXCLUSIVA @marcosbenito9 🚨🚨 pic.twitter.com/nO5kKkTQOQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025



Parece complicado que el futbolista pueda marcharse del conjunto blanco a mitad de temporada, pero Vinicius tiene claro que es inviable que su situación sea esta, ya que ha pasado de ser alguien fijo y uno de los mejores del mundo a ser, simplemente, un jugador de rotación, algo que no acepta de ninguna manera, sintiéndose ninguneado por el entrenador desde su llegada al banquillo.

El brasileño se siente ninguneado por Xabi Alonso

Además, si el carioca decidiera marcharse, debería traer a los despachos de Valdebebas una oferta astronómica, teniendo en cuenta que sería a mitad de curso, por lo que el Madrid tendría que reforzarse drásticamente en un mercado, el de invierno, donde no suele haber grandes bombazos de fichajes importantes.