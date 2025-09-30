Vinicius tiene a Chelsea, Arsenal, Liverpool y PSG ofreciéndole entre 40 y 60 millones de prima de fichaje

El futuro de Vinicius en el Real Madrid es una incógnita absoluta. A pesar de que el brasileño aún tiene contrato con la entidad madrileña hasta 2027, las negociaciones para su renovación están totalmente estancadas por las altas exigencias que habrían puesto los representantes de su jugador encima de la mesa en las conversaciones con Florentino Pérez y los dirigentes del club.

Por eso, los rumores sobre una posible salida más pronto que tarde llevan tiempo sobrevolando el Santiago Bernabéu y, ahí, quieren entrar varios clubes europeos con ofertas importantes. El Chelsea, el Arsenal, el Liverpool y el PSG estarían muy atentos a los movimientos que estaría haciendo Vinicius en el Madrid para intentar hacerse con sus servicios si se acaba produciendo su salida.

Vinicius tiene a varios clubes europeos ofreciéndole una gran prima de fichaje

En ese sentido, todos estos equipos estarían preparados para ofrecer entre 40 y 60 millones de euros de prima de fichaje si el brasileño no acaba renovando con el conjunto blanco y se va como agente libre en 2027, es decir, dentro de dos años. Los conjuntos ingleses y el francés estarían dispuestos a esperarlo dos temporadas más para que pueda llegar a coste cero a sus equipos.

Eso sí, aunque se evitasen un traspaso, sí que le recompensarían con una gran prima de fichaje que variaría en función del conjunto que sea. El PSG sería el elenco que más dinero pondría encima de la mesa para él, ya que los parisinos quieren devolverle el daño que provocó el Madrid con la marcha de Kylian Mbappé, mientras que los de la Premier League tendrían unas cifras menores para darle.

El brasileño acaba contrato con el Madrid en 2027

Aun así, está por ver si Vinicius podrá marcharse como agente libre del Madrid. En el caso de que los blancos vieran que no va a renovar su contrato, lo pondrían en el mercado el verano que viene, en 2026, para intentar ganar algo de dinero con su venta, ya que en ningún caso quieren que se pueda ir gratis del Santiago Bernabéu. Sin embargo, el brasileño tendrá la última palabra sobre su salida.