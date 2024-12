Vinicius tiene fama de chivato en el vestuario del Real Madrid

Vinicius Jr. es una de las estrellas del Real Madrid y uno de los mejores jugadores del mundo, después de que el brasileño ganara el The Best, el premio entregado por la FIFA. Aunque fue felicitado por sus compañeros en las redes sociales, la fama que tiene el delantero en el vestuario es otra y está siendo muy criticado, ya que le han acusado en múltiples ocasiones de ser un chivato.

El atacante le estaría contando a Florentino Pérez todo lo que pasa dentro del vestuario con sus compañeros, hecho que habría salido a la luz y que no habría gustado nada a los futbolistas blancos. El presidente se lo pidió para evitar problemas futuros y, por eso, se está enterando de todos los secretos que existen entre los jugadores de la plantilla, pero ha molestado al equipo porque es una invasión de la privacidad.

Vinicius, con fama de chivato

El brasileño es uno de los futbolistas que está siendo más protegido por Florentino, ya que el presidente sabe que es muy débil y que a la mínima que no esté encima de él va a pedir marcharse del Madrid. Por eso, ha aceptado todas sus pretensiones contractuales y económicas y lo seguirá haciendo si Vinicius sigue demostrando en el campo que es uno de los mejores del mundo.

Sin embargo, la relación que tiene con sus compañeros no es la misma. Muchos jugadores del conjunto madrileño no le hablan por su mal comportamiento, tanto dentro como fuera del terreno de juego, y la lucha de egos en el vestuario persiste a pesar de los buenos rendimientos que ha dado el equipo en los últimos partidos. El fichaje estrella de este verano, Kylian Mbappé, no tiene ningún tipo de química con él.

Algunos compañeros, hartos de él

De hecho, algunos futbolistas están cansados de todos los gestos y provocaciones que ha hecho Vinicius en el campo los últimos años. Jugadores experimentados como Luka Modric o Antonio Rüdiger le han avisado más de una vez que parase de querer crear polémicas con los rivales y con la afición, ya que eso solo perjudica al Madrid, pero el brasileño lo ha continuado haciendo sin pensar en cómo afectaria negativamente a los blancos.