Vinicius y Xabi Alonso tuvieron más que palabras en el vestuario del Real Madrid

Vinicius está volviendo a ser el centro de la polémica en el Real Madrid. El brasileño está de nuevo en el punto de mira tras los sucesos ocurridos en la segunda victoria del conjunto blanco en la Liga, contra el Real Oviedo, en el Carlos Tartiere. Xabi Alonso demostró su carácter y que no le tiene miedo a nadie sentando al delantero, algo que no gustó nada y, por eso, saltaron chispas.

El atacante no entendió su suplencia, ya que considera que es uno de los mejores jugadores del mundo y tiene que jugar por decreto en prácticamente todos los partidos. Al no entenderlo, se encaró con Alonso y le pidió explicaciones, asegurándole que no tenía motivos de peso para dejarle en el banquillo en este inicio de temporada, ya que solo habían pasado un par de semanas.

Vinicius y Xabi Alonso se encararon en el vestuario del Madrid

El entrenador se justificó con que había llegado tarde a dos entrenamientos y, además, con su actitud tóxica y su bajo rendimiento sobre el terreno de juego, poniendo énfasis en los dos aspectos en los que más habría insistido el tolosarra desde su llegada al Madrid: la defensa y la presión en la salida de balón del rival, algo que Vinicius sigue sin realizar al máximo nivel.

Por eso, Alonso no tuvo ningún problema en sentar al brasileño, a pesar de que recibió críticas e incluso el enfado monumental del jugador. Aun así, el cabreo del técnico fue aún mayor, recriminándole que, tras salir en la segunda parte, casi dejara al equipo con 10 después de realizar su show particular y anteponer los intereses personales suyos a los colectivos.

El tolosarra no tendrá problemas en sentar al brasileño

Precisamente, el vasco aseguró en la rueda de prensa posterior al encuentro que, para decidir la suplencia de Vinicius, había decidido pensar primero en lo colectivo, es decir, en el equipo. Alonso avisó nada más llegar al banquillo del Madrid que lo haría con mano dura y no se dejaría achantar por nadie, incluso por las estrellas, y ya lo ha demostrado en el segundo partido de Liga.