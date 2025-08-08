Vuelve como un toro, sabe que lo quieren echar, pero se lo está poniendo muy difícil a Xabi Alonso

El Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos para preparar la pretemporada más corta de la historia, teniendo en cuenta que el conjunto blanco debutará en Liga en menos de dos semanas. Por eso, Xabi Alonso y su cuerpo técnico están haciendo trabajos exigentes en Valdebebas para poner a tono a todos los jugadores disponibles de la plantilla para empezar el curso.

Precisamente, un futbolista habría vuelto como un toro y pletórico de sus vacaciones, a pesar de que sabe que lo quieren echar, pero se lo está poniendo muy difícil al tolosarra. Se trata de David Alaba, que quiere disputar el puesto del central que acompañará a Dean Huijsen la próxima temporada y se encuentra totalmente recuperado de todos los problemas físicos que ha sufrido.

David Alaba ha vuelto muy bien de las vacaciones y quiere convencer a Alonso

Aunque había rumores sobre una posible salida, el austríaco ha dejado claro que no abandonará el Madrid este verano y que luchará por un puesto en el once de Alonso. Después de haberse recuperado de la última lesión que le impidió jugar el Mundial de Clubes, ya trabaja en igualdad de condiciones que el resto del grupo y desde Valdebebas se le ve "con muchas ganas".

Alaba es la gran sorpresa de la pretemporada y no se descarta que, finalmente, vuelva a recuperar el rol de pieza importante en el equipo que tuvo en sus primeros años en el conjunto blanco. A pesar de que solo le queda un año de contrato y todo apuntaba a una salida, el jugador se quiere quedar, teniendo en cuenta que es uno de los que más cobra de la plantilla, y demostrar que aún tiene el nivel.

El tolosarra deberá decidir quién acompaña a Huijsen en la defensa

Por lo tanto, está por ver cuál será la decisión que tomará Alonso para la retaguardia. El técnico ha pedido la llegada de un central, pero parece que no llegará nada más, por lo que deberá decidir quién será el jugador que acompañará a Huijsen en defensa. Tiene varias opciones, entre el mismo Alaba, Antonio Rüdiger, Éder Militão y Raúl Asencio; todos estos se jugarán un puesto en el once.