Xabi Alonso, a la cara, o cambia la vida que lleva o no volverá a jugar con el Real Madrid

Xabi Alonso ha arrancado la temporada con mano dura desde el banquillo del Real Madrid, lo que ha comportado cambios importantes dentro de la plantilla y del vestuario. Por eso, el técnico le habría dejado las cosas claras a un jugador con el que no contará demasiado este curso, como ya le advirtió desde el primer día, y le ha exigido que cambie la vida que lleva o no jugará ni un minuto.

Se trata de David Alaba, uno de los centrales del equipo. El austríaco ya está recuperado de la lesión que le privó de poder jugar el Mundial de Clubes, pero de momento, no ha tenido ni un minuto en las dos primeras jornadas de Liga, siendo evidente que es un futbolista que no acaba de entrar en los planes de Alonso, ya que tiene en mente a otros defensas para la retaguardia.

Xabi Alonso ha amenazado a David Alaba con no jugar si no cambia de vida

De hecho, era uno de los señalados para abandonar el Madrid durante este mercado de fichajes veraniego, pero Alaba ha decidido quedarse, más que nada porque es uno de los jugadores que más cobra de la plantilla, e intentar ganarse la confianza del entrenador. Aun así, parece complicado que lo haga y, además, acaba contrato a final de temporada, por lo que se marchará sin pena ni gloria.

Aunque es posible que el austríaco sí que esté por delante de Raúl Asencio en la rotación de Alonso, aún no superará a otros centrales como Dean Huijsen, Éder Militão o Antonio Rüdiger, por lo que será muy difícil que pueda tener minutos de calidad en el terreno de juego. Solo entraría al campo cuando los partidos ya estén solucionados o contra rivales de mucho menos nivel, como en la Copa del Rey.

Los problemas físicos siguen perjudicando al defensa austríaco

Por otra parte, el entrenador tampoco confía en Alaba por sus constantes problemas físicos. Desde su grave lesión de rodilla hace un par de años, el central no ha podido hacer limpio y sigue acumulando lesiones, lo que ha provocado que no pueda estar siempre disponible para el tolosarra ahora, ni tampoco antes para Carlo Ancelotti.