Xabi Alonso acaba con los privilegios del protegido de Ancelotti

En los próximos días, Xabi Alonso será anunciado como el relevo de Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid. La marcha del italiano ya ha sido confirmada por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol, ya que el hasta ahora entrenador del conjunto blanco será el nuevo seleccionador de Brasil. Por lo tanto, el tolosarra tiene vía libre para recalar en el Santiago Bernabéu.

Después de mucho tiempo de negociaciones entre el técnico y Florentino Pérez, el vasco exigió en su momento que quería tener poder de decisión en la planificación de la plantilla y en todo lo relacionado con el equipo. En ese sentido, Alonso habría dejado claro que acabará con los privilegios del protegido de Ancelotti, que no es más ni menos que Vinicius, una de las estrellas del equipo.

Estos privilegios hacen referencia a la poca defensa que ha mostrado el brasileño en los partidos. Alonso tiene claro que Vinicius deberá ser uno más en las tareas defensivas del equipo y tendrá que defender como todos, evitando así que el delantero se quede descolgado en ataque y solo espere a que le lleguen los balones para poder emprender una marcha hacia la portería contraria.

Precisamente, uno de los aspectos que tuvo a Vinicius en el punto de mira en el último Clásico que puso la Liga en bandeja al FC Barcelona fue este, la poca intensidad que el jugador metió en las tareas defensivas y en la presión de la salida de la pelota del conjunto azulgrana. Algunos compañeros del atacante se quejaron de que no ayudó a defender en absoluto, algo que Alonso cambiará.

El tolosarra tendrá mano dura con todos los jugadores, aunque sean una estrella

O, al menos, lo intentará, pero el tolosarra tiene claro que tendrá mano dura con todos los futbolistas, sean quienes sean, y no tendrá reparos a la hora de castigarlos si no lo dejan todo en el terreno de juego, especialmente en defensa, a pesar de que sea un delantero. Xabi Alonso quiere a todos comprometidos y no aceptará este tipo de situaciones aunque sea una estrella.