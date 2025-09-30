Xabi Alonso, mano dura, lo deja en el banquillo contra el Kayrat, es uno de los castigados

El Real Madrid disputa este martes la segunda jornada de la UEFA Champions League contra el Kayrat Almaty con el objetivo de conseguir la segunda victoria en la máxima competición continental. Con la goleada recibida en el derbi madrileño aún presente en las cabezas de la expedición que viajó hasta Kazajistán, Xabi Alonso tiene decidido hacer algunos cambios en el once.

Además de dar descanso a algunos jugadores, el tolosarra habría decidido tener mano dura y dejar en el banquillo a un futbolista que fue uno de los señalados en el partido contra el Atlético de Madrid. Se trata de Álvaro Carreras, el lateral izquierdo que tuvo su peor encuentro desde que llegó al conjunto blanco en el Estadio Metropolitano, siendo superado en varios aspectos.

Xabi Alonso no pondrá de titular a Álvaro Carreras en la Champions

A pesar de que el defensa había empezado la temporada como un tiro, consagrándose como uno de los mejores laterales izquierdos del panorama europeo y dejando claro que su fichaje había sido un acierto, su partido contra los colchoneros fue un auténtico desastre. Por eso, Alonso ha decidido castigarlo para que aprenda, aunque siga confiando en él para ser el líder en la banda.

Aun así, el entrenador no quiere que sus jugadores se duerman en los laureles y piensa que lo mejor para ellos es arrebatarles la titularidad si no lo hacen bien, para que sigan luchando para recuperarla. En un principio, solo será para el partido contra el Kayrat Almaty de Champions, pero si la situación continuara, el técnico no dudaría en seguir utilizando esta técnica, no solo con Carreras, sino con cualquier otro jugador.

El lateral izquierdo es uno de los castigados tras el derbi madrileño

El vasco tiene claro que no se dejará achantar por ningún futbolista y lo enviará al banquillo si su rendimiento no es nada bueno. Ya ha pasado con Vinicius en algunos encuentros durante este inicio de curso y Alonso lo hará con otros siempre y cuando no lo estén dando todo en el terreno de juego, como fue el caso de Carreras, viéndose superado por los rivales en el derbi madrileño.