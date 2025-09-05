Xabi Alonso controla que los jugadores no salgan de noche por Madrid

Xabi Alonso ha llegado al banquillo del Real Madrid con mano dura y no dejará pasar ni una a la plantilla. Por eso, el técnico, desde su primer día en la capital española, ha querido tener al equipo bien controlado y ha dado órdenes de que sus jugadores no salgan de noche por Madrid mientras haya un entrenamiento o un partido el día después, teniendo todo bien observado.

El tolosarra quiere una disciplina máxima de todos sus futbolistas, ya que hacer lo contrario podría significar lo que le ha ocurrido algunas temporadas al Madrid con la actitud de algunos jugadores, por lo que no quiere ni salidas nocturnas ni escapadas, a no ser que haya unos días de descanso y el entrenador haya dado permiso para que puedan salir, ya que también necesitan tiempo libre.

Xabi Alonso quiere tener a toda la plantilla del Madrid controlada

Eso sí, cuando está cerca un encuentro los fines de semana o hay entrenamientos seguidos, Alonso lo quiere tener todo controlado y ha prohibido de manera absoluta cualquier tipo de situación donde los jugadores, al día siguiente, puedan llegar en mal estado. De hecho, si lo hacen, recibirán un castigo contundente de varios partidos sin jugar o incluso algo más grave.

Este método ya lo usó Hansi Flick en su primera temporada en el FC Barcelona, teniendo controlados a todos sus futbolistas y poniendo normas muy contundentes, como tener que llegar a tiempo en los entrenamientos o a las concentraciones de antes de los partidos, castigando a varios jugadores si no lo hacían, como fue el caso de Jules Kounde en varias ocasiones durante el curso.

El técnico tolosarra ha llegado al banquillo con mano dura

Alonso sabe que los jugadores del Madrid no han tenido estas normas en los últimos años y esto ha comportado que no haya habido una disciplina máxima y una actitud más pasiva, por lo que desde su llegada al conjunto blanco ha querido cambiar estos métodos para que no vuelvan a ocurrir y los futbolistas estén totalmente entregados a la entidad madrileña cuando tengan que estarlo, y descansen cuando tengan permiso.