Xabi Alonso cree que algunos jugadores del Real Madrid se están borrando

La situación de Xabi Alonso en el Real Madrid es más peligrosa que nunca. El tolosarra corre el riesgo de ser destituido como entrenador del conjunto blanco en las próximas horas si hay un nuevo descalabro en el Santiago Bernabéu este miércoles en el partido contra el Manchester City de Pep Guardiola. Aun así, el técnico cree que no todo es culpa suya y ha puesto el foco en los jugadores.

De hecho, el vasco piensa que algunos futbolistas del equipo se están borrando seriamente para que el único culpable y cuestionado de toda esta crisis de resultados sea él y acabe teniendo que hacer las maletas. Tanto en el aspecto físico como en el nivel que se muestra en el terreno de juego, Alonso cree que muchos jugadores no están dando el 100% sobre el campo.

Xabi Alonso piensa que varios jugadores del Madrid le están haciendo la cama

Algunos pesos pesados dentro del vestuario ya han dejado claro que quieren un cambio en el banquillo y, por eso, podrían estar haciéndole la cama al entrenador. Futbolistas transcendentales como Vinicius, Jude Bellingham o Fede Valverde no tienen una buena relación con Alonso, por lo que podrían no estar dándolo todo sobre el césped para provocar su destitución inmediata.

De hecho, son tres futbolistas que también han sido muy criticados por su rendimiento en los últimos partidos, lo que podría hacer llegar a pensar que esta teoría es la correcta y que, en verdad, se están borrando de los encuentros para hacerle la cama a Alonso y provocar su salida como entrenador del Madrid después de tan solo unos meses ejerciendo el cargo en el Santiago Bernabéu.

Gran parte del vestuario del conjunto blanco quiere fuera al técnico tolosarra

Por otra parte, el técnico también se siente muy traicionado por el club, ya que siente que no le han protegido lo suficiente en toda esta situación y, además, piensa que la directiva se ha puesto al lado de los jugadores antes que en la de él, lo que deja claro que su continuidad es prácticamente insalvable e insostenible a corto plazo.