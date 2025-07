Xabi Alonso empieza a estar harto de Vinicius y no es el único en el vestuario del Real Madrid

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha supuesto cambios importantes para Vinicius. El brasileño se sentía muy protegido bajo las órdenes de Carlo Ancelotti y, de hecho, el italiano solía proteger al delantero en muchos aspectos, incluso si cometía acciones que iban en contra de los intereses del equipo. Sin embargo, esto ha cambiado con el tolosarra.

El nuevo entrenador no deja pasar ni una, sea quien sea el jugador en cuestión, y ya empieza a estar harto del extremo, además de no ser el único en el vestuario del Madrid. El hecho de que su Mundial de Clubes haya sido muy cuestionable, teniendo un rendimiento muy bajo y sin haber hecho caso en múltiples ocasiones de las indicaciones de Alonso, especialmente a la hora de defender, ha sido algo determinante.

Xabi Alonso ya está harto de Vinicius por no hacer caso a sus indicaciones

Vinicius ha ido por libre en el terreno de juego, sin intenciones de defender y presionar la salida del balón del rival, algo que ha ido pidiendo el tolosarra desde el primer día. Por eso, su actitud tampoco ha gustado a algunos de sus compañeros, especialmente los pesos pesados, que también están hartos de la toxicidad que desprende el brasileño con sus acciones más polémicas.

Además, su renovación también está encallada, teniendo en cuenta que está teniendo unas exigencias muy altas que, de momento, Florentino Pérez no está dispuesto a aceptar, tanto económicas como deportivas. El presidente también está harto de Vinicius y no descarta romper las negociaciones en absoluto y poner en el mercado al jugador si las conversaciones no continúan en buen pie.

Su renovación también está encallada y hay dudas sobre su futuro en el Madrid

La realidad es que el futuro de Vinicius en el Madrid está empezando a oscurecerse con cada día que pasa. Su ampliación de contrato no avanza y el trato que tiene en el vestuario no es el mejor, por lo que hay algunas voces dentro de la entidad madrileña que se preguntan que si lo mejor, para todas las partes, sería que el brasileño acabara abandonando el club dentro de poco.