Xabi Alonso encuentra al nuevo Sergio Ramos

El Real Madrid ya se encuentra planificando la defensa de la próxima temporada. La dirección deportiva sabe que deberá haber refuerzos de calidad, teniendo en cuenta que algunos jugadores acabarán su contrato y lo más probable es que no renueven con la entidad madrileña, por lo que se deberá configurar una nueva retaguardia de cara al curso siguiente, aumentando la calidad.

Por eso, y con el plan que se está trazando en los despachos de Valdebebas, Xabi Alonso habría encontrado al nuevo Sergio Ramos: el canterano Joan Martínez. A pesar de que se perdió toda la temporada pasada completa por una rotura del cruzado, en el Madrid confían mucho en su proyección y creen que acabará consolidándose como uno de los centrales del primer equipo.

Joan Martínez apunta a estar en el primer equipo la temporada que viene

De momento, ya está perfectamente recuperado de la grave lesión que sufrió hace justo 13 meses e incluso debutó como titular en el Castilla de Álvaro Arbeloa jugando los 90 minutos, por lo que ha dejado atrás sus problemas físicos. Aunque esté con el filial, Alonso lo quiere tener muy cerca, ya que a partir de la próxima temporada será un miembro más de la plantilla en defensa.

Con las más que probable salidas de Antonio Rüdiger y David Alaba el verano que viene, ya que acaban sus contratos y no renovarán, el conjunto blanco necesita refuerzos de calidad en la retaguardia y Joan Martínez será uno de ellos. Su irrupción parece únicamente cuestión de tiempo y podría empezar a producirse este curso si entra en las convocatorias de la Copa del Rey.

El Madrid confía mucho en la proyección del central

Tanto el club como el tolosarra saben que tienen un diamante en bruto en el Castilla para la retaguardia y no quieren pillarse los dedos con su proyección, por lo que dejarán que se acabe de formar bien en el filial durante esta temporada, aunque Alonso lo llame regularmente para los entrenamientos del primer equipo y, a partir de ahí, subirá para ser uno más en la defensa del Madrid.