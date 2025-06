Xabi Alonso es quien le ha pedido que vuelva al Real Madrid

El Real Madrid lleva semanas moviéndose en el mercado para intentar fichar y reforzar la plantilla en las posiciones más necesitadas, después de haber observado todos los problemas que ha tenido el equipo en algunas demarcaciones. Una de ellas ha sido el centro del campo, que ha quedado muy debilitado por las lesiones y por el bajo rendimiento de algunos futbolistas.

Por eso, Xabi Alonso tiene claro que se necesitan piernas nuevas en la medular y ya habría pedido la vuelta de un exjugador del Madrid al conjunto blanco. Se trata de Nico Paz, el internacional con Argentina que ha irrumpido en el Como en su primera temporada en Italia bajo las órdenes de Cesc Fàbregas. El futbolista ha demostrado que puede jugar en el Santiago Bernabéu y el tolosarra no tiene ninguna duda.

Xabi Alonso le ha pedido a Nico Paz que vuelva al Madrid

Su vuelta no supondría ningún problema económicamente, teniendo en cuenta que el Madrid se guardó una opción de recompra por un valor de 8 millones de euros. Florentino Pérez entiende que es una oportunidad de oro para poder repescar a un talento generacional y así se lo habría pedido el nuevo entrenador, dando luz verde a una operación que hace tiempo ni se contemplaba.

Aun así, Nico Paz quiere las cosas claras y no desea volver a la capital española si no cuenta con los minutos suficientes. A pesar de que el Madrid le ha comunicado a sus agentes que tendría ficha del primer equipo y no saldría cedido, el centrocampista quiere garantías plenas por parte de Alonso de que tendrá un rol importante en el centro del campo y no se quedará constantemente en el banquillo.

Los blancos necesitan refuerzos en el centro del campo

La realidad es que los madrileños necesitan refuerzos importantes en la medular después de todos los acontecimientos que ha habido. Especialmente, tras la retirada de Toni Kroos y el inminente adiós de Luka Modric, ya que el croata abandonará el Madrid después del Mundial de Clubes, dejando un hueco en el centro del campo que será muy difícil de cubrir, venga quien venga.