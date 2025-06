Xabi Alonso no está moviendo un dedo para que cambie de idea y siga en el Real Madrid

El Real Madrid ya está actuando en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar al equipo lo antes posible, teniendo en cuenta que el Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina. Con algunas incorporaciones ya realizadas, todas en defensa, uno de los puntos más débiles de la plantilla durante esta temporada, ahora las miradas también están puestas en las salidas.

En ese sentido, una de las que está más caliente es la de Rodrygo, uno de los futbolistas más criticados a lo largo del curso por su pésimo rendimiento, especialmente de cara a portería. La llegada de Xabi Alonso podría provocar que el brasileño haga las maletas el próximo verano, ya que es posible que el extremo deje de ser titular indiscutible con el tolosarra con su nuevo estilo de juego.

Alonso aún no ha decidido nada sobre el futuro de Rodrygo

Aun así, su salida aún no está confirmada del todo, ya que el técnico aún no ha movido ni un dedo para que el jugador cambie de idea y siga en el Madrid la próxima temporada. Rodrygo aún está esperando a tener la conversación final con Alonso para acabar de definir su futuro, teniendo detrás a grandes clubes europeos de Inglaterra, como el Manchester City, el Arsenal o el Chelsea, además del PSG en Francia.

El brasileño, de momento, tampoco ha dejado claro que quiere marcharse del Madrid, pero sí que ha dejado entrever que lo hará si no se le asegura un sitio en el once titular. De momento, el entrenador no le puede prometer nada, ya que quiere ver entrenar a los jugadores actuales de la plantilla y también observar los primeros partidos en el Mundial de Clubes.

Si no es titular, el brasileño pedirá marcharse del Madrid

Por lo tanto, está por ver cuál será el futuro de Rodrygo. Si el delantero ve que no tiene los minutos suficientes en el conjunto blanco y que Alonso le ha retirado la condición de titular indiscutible, lo más probable es que abandone el Santiago Bernabéu en los próximos meses rumbo a la Premier League o a la Ligue 1. Eso sí, el Madrid espera obtener un gran beneficio económico por su venta.