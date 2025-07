Xabi Alonso está recibiendo informes de la vida que lleva fuera del Real Madrid, completamente inadecuada

Xabi Alonso ha aterrizado en el banquillo del Real Madrid con una filosofía de mano dura y no dejará pasar ni una, especialmente a los jugadores con los que no cuente demasiado, ya que serán los primeros que tendrán que esforzarse más que el resto si quieren tener alguna oportunidad de jugar. Sin embargo, el técnico habría recibido informes nada positivos de uno de estos futbolistas.

Se trata de Endrick, uno de los delanteros del equipo que no está pasando por un buen momento en el conjunto blanco. El brasileño no ha podido disputar el Mundial de Clubes por lesión y, encima, ha visto como un canterano, Gonzalo García, ha irrumpido en el torneo y se ha convertido en una competencia más para el ariete de cara a la próxima temporada, y eso si continúa.

Xabi Alonso ha recibido reportes de la mala vida que está llevando Endrick

A Alonso le habrían llegado reportes de la vida que está llevando fuera del Madrid, completamente inadecuada, ya que al no estar jugando, aunque ahora sea por lesión, ha hecho que se esté dejando más de la cuenta y no esté llegando al tono físico deseado. De hecho, Endrick habría recaído de la lesión que ya sufrió a finales de curso y estará aún más tiempo fuera de los terrenos de juego.

El brasileño no lo pasó nada bien en su primera campaña en la entidad madrileña bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, ya que el italiano lo dejó completamente en el ostracismo y eso fue muy negativo para el joven jugador, teniendo en cuenta que no estuvo al 100% en los entrenamientos y se descuidó demasiado al ver que no tenía ni una oportunidad de salir al campo a tener minutos.

No se descarta que el brasileño acabe saliendo del Madrid

Con la llegada de Alonso al banquillo, Endrick pensaba que la situación iba a cambiar, pero los problemas físicos le han mermado mucho y han impedido que el nuevo entrenador pueda ver en acción al delantero. Por eso, no se descarta que el brasileño acabe marchándose cedido a otro equipo donde pueda tener más oportunidades de juego, una petición que le habría hecho el vasco, ya que no va a contar mucho con él.