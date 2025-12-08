Xabi Alonso ha perdido completamente al vestuario del Real Madrid

Xabi Alonso está en la cuerda floja como entrenador del Real Madrid. El tolosarra podría ser destituido en los próximos días si el conjunto blanco no remonta el vuelo, algo que parece complicado, teniendo en cuenta que el técnico ha perdido completamente al vestuario y, de hecho, no está bien visto por gran parte de los jugadores, especialmente de los pesos pesados de la plantilla.

Varios futbolistas no entienden las decisiones que toma y tampoco sus indicaciones, lo que deja evidente que hay una tensión dentro del vestuario que señala principalmente a Alonso. Además, hay una división interna, ya que hay algunos que sí que están a favor del vasco, principalmente los que más juegan, mientras que hay otros que están en contra y lo quieren fuera directamente.

Xabi Alonso no está bien visto por gran parte del vestuario del Madrid

Por otra parte, la derrota ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu ha hecho explotar todo. Después del partido, Alonso no entró ni un solo segundo al vestuario y no tuvo ni una charla ni un solo contacto directo con los jugadores, algo destacable y que deja evidente que la distancia entre el técnico y la plantilla es muy grande y que parece difícil que se pueda solucionar.

Y ahí, entrará Florentino Pérez, que no está dispuesto a dejar escapar la temporada tan solo después de los primeros meses. Por eso, si el Madrid no vuelve a ganar, y poniendo el foco en el próximo partido ante el Manchester City de Pep Guardiola, Alonso podría estar viviendo sus últimas horas como entrenador del conjunto blanco ante una situación que ya es insostenible.

Varios jugadores quieren la destitución inmediata del técnico tolosarra

El presidente no tendrá más remedio que destituir al tolosarra si el Bernabéu vive una nueva derrota contra el equipo inglés, por lo que algunos jugadores podrían acabar de hacerle la cama al vasco para que sea destituido definitivamente de su cargo, algo que gran parte del vestuario está buscando desde hace semanas, ya que están hartos del entrenador, tanto de sus decisiones como de su actitud.