Xabi Alonso, harto, no acepta la vida que lleva, no le gustó su rendimiento, se juega salir del Real Madrid

Xabi Alonso llegó al banquillo del Real Madrid con mano dura y no aceptará desplantes y malos comportamientos de sus jugadores. Por eso, el técnico le habría puesto la cruz de manera definitiva a un futbolista con el que ha acabado harto por la vida que lleva y porque no está teniendo un rendimiento y una actitud aceptables para seguir jugando en el conjunto blanco más tiempo.

Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas que podría vivir en el ostracismo absoluto bajo las órdenes del tolosarra durante esta temporada. El andaluz no contará demasiado para el entrenador, como se vio ayer en el primer partido de Liga ante Osasuna, donde salió en el último minuto y, encima, lo hizo mal, condenado a salir en los últimos compases para rematar el encuentro.

Xabi Alonso le ha puesto la cruz a Dani Ceballos

La realidad es que el mediocentro ha perdido ese protagonismo que pudo conseguir el año pasado con Carlo Ancelotti y ahora, con Alonso, la situación ha pasado a ser muy diferente, ya que es uno de los jugadores de rotación del técnico, pero de los últimos, lo que provoca que no pueda tener muchos minutos en la medular, siendo condenado a estar en el banquillo constantemente.



Por eso, Ceballos le habría pedido a Florentino Pérez que le deje salir al club de su vida, el Real Betis, y le ponga facilidades para su marcha, pero no está siendo el caso. El club sevillano no puede afrontar un traspaso con las exigencias que habría puesto el Madrid encima de la mesa y solo podría aceptar una cesión, algo que la entidad madrileña no se plantea para dejar salir al centrocampista.

El centrocampista quiere irse del Madrid

Esto está provocando que el sevillano no esté conforme con su situación y esté completamente descentrado y sin ganas de jugar, como se ha visto en el terreno de juego en las pocas oportunidades que ha tenido con Alonso, ya sea en el Mundial de Clubes o en el inicio del curso. Ceballos quiere salir, pero los impedimentos que ha puesto el Madrid provocarán que, probablemente, se tenga que quedar, a pesar de no contar para el técnico.