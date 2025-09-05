Xabi Alonso le da una última oportunidad, se puso a llorar en el despacho, reconoce el error

Xabi Alonso tuvo una charla muy seria con un jugador del Real Madrid con el que no contaba. De hecho, el tolosarra lo quiso echar durante el mercado de fichajes veraniego, ya que no entraba en sus planes, pero finalmente se ha quedado en el conjunto blanco y, por eso, el técnico le va a dar una última oportunidad después de una reunión en su despacho muy tensa y emotiva.

Se trata de Endrick, uno de los delanteros del equipo. El brasileño tuvo una temporada de debut muy complicada en el Madrid, ya que vivió en el ostracismo absoluto, y aunque pensaba que el cambio en el banquillo iba a ser mejor para él y que Alonso le daría más oportunidades, la realidad es que el vasco también quería echarlo, algo que acabó de hundir al joven atacante.

Xabi Alonso le ha dado una última oportunidad a Endrick

Aun así, el ariete ha acabado quedándose en el Madrid y ha recibido una última oportunidad por parte del entrenador después de que se pusiera a llorar en el despacho y reconociera el error de que no ha estado al 100%, ni mentalmente ni físicamente, para poder jugar en el conjunto blanco. Endrick le ha prometido a Alonso que va a cambiar y que se ganará su confianza en el campo.

El brasileño está muy cerca de volver de la lesión que sufrió hace meses y que lo perjudicó mucho, ya que no pudo estar bajo las órdenes del tolosarra en sus primeros partidos en el Mundial de Clubes, lo que provocó la irrupción de Gonzalo García, otro delantero que, a día de hoy, está por delante de él a la hora de tener minutos de calidad en el terreno de juego en los próximos partidos.

El brasileño confía en ser alguien importante en el Madrid

Sin embargo, Endrick ha recuperado la confianza y piensa que podrá tener tiempo de juego cuando esté recuperado al 100%, que será dentro de poco. El brasileño sabe que no será titular por la presencia de Kylian Mbappé, pero cree que puede ser un suplente de lujo al francés.