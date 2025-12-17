Xabi Alonso le ha pedido que cambie porque está perjudicando al Real Madrid

Xabi Alonso no está pasando por un buen momento en el Real Madrid. El entrenador, que llegó el pasado verano, está siendo muy criticado y cuestionado por la crisis de resultados que vive el equipo y, además, por el mal juego. Aun así, el tolosarra también ha puesto el foco en el vestuario por el rendimiento de algunas estrellas de la plantilla, pidiéndoles un cambio significativo.

De hecho, el técnico le pidió a Jude Bellingham que cambiase su nivel porque, a día de hoy, está perjudicando al Madrid. El inglés no está teniendo un rendimiento notable sobre el terreno de juego y esto está afectando al conjunto blanco, que necesita a su estrella al 100%. Eso sí, además del aspecto ofensivo, Alonso también ha querido señalar su falta de presión y defensa.

Xabi Alonso le ha pedido a Jude Bellingham un cambio, especialmente en defensa

Ahí, el vasco ha animado al británico para que baje más a defender y, especialmente, que presione más la salida del balón del rival, uno de los aspectos en los que más ha insistido Alonso desde su llegada al banquillo del Santiago Bernabéu. En los primeros partidos se vio un cambio, pero después del descalabro vivido en las últimas semanas, las peticiones del técnico ya no se escuchan.

El entrenador sigue agarrándose al cargo y cree que podrá levantar la mala situación que está viviendo el Madrid. Y para ello, necesita que todos los jugadores, especialmente las estrellas y los pesos pesados dentro del vestuario, den el 100% en el terreno de juego, algo que, a día de hoy, Alonso no lo está viendo, con futbolistas como Bellingham en el punto de mira constante.

El inglés no está teniendo un buen rendimiento en el campo

Y con ello, hay gente que cree que algunos integrantes de la plantilla le están haciendo la cama a Alonso, como el propio Bellingham, ya que el inglés no está nada contento con las decisiones y las indicaciones que ha ido tomado el tolosarra desde su llegada al conjunto blanco. Por eso, es posible que el británico esté jugando mal a propósito para que se acabe destituyendo al entrenador.