Xabi Alonso le pide personalmente que recoja la taquilla porque se va del Real Madrid

Xabi Alonso está a pocos días de ser anunciado como nuevo entrenador del Real Madrid. El actual técnico del Bayer Leverkusen hará las maletas para llegar al banquillo del Santiago Bernabéu y empezar una nueva etapa en la entidad madrileña. Por eso, el tolosarra ya lleva días planificando la plantilla de la próxima temporada junto a Florentino Pérez y la dirección deportiva.

En ese sentido, el vasco ya habría dejado claro a los dirigentes blancos los jugadores con los que no cuenta de cara al año que viene y que deberán marcharse, ya sea vía traspaso, en calidad de cedido o simplemente porque se les acaba el contrato y no se les va a renovar. Es el caso de Jesús Vallejo, uno de los centrales que termina su vínculo con el Madrid a final de temporada y no continuará.

Xabi Alonso le ha comunicado a Jesús Vallejo que no seguirá en el Madrid

El mismo Alonso ya se lo habría comunicado al zaragozano y le habría pedido personalmente que empezara a recoger su taquilla porque el curso que viene ya no jugará con la camiseta blanca. A pesar de que el defensa quería renovar y así se lo comunicó a Florentino Pérez y también al que sería su nuevo entrenador, el tolosarra ya ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro.

Vallejo no tiene sitio en la nueva zaga que tendrá el Madrid la próxima temporada, con la llegada de Dean Huijsen y el regreso de lesión de Éder Militão. Aun así, el zaragozano no ha tenido prácticamente oportunidades esta campaña bajo las órdenes de Carlo Ancelotti y, de hecho, hasta los últimos partidos de Liga, ya intrascendentes, no había jugado más de 10 minutos prácticamente.

El defensa aún podría ir al Mundial de Clubes

Por lo tanto, el jugador ya sabe que tendrá que hacer las maletas en los próximos días porque su futuro está lejos del Santiago Bernabéu. Está por ver si podrá disputar el Mundial de Clubes, un torneo que empezará dentro de unas semanas, o si el Madrid decidirá abrirle la puerta de salida definitivamente para que empiece a buscar un nuevo equipo lo antes posible.