El Arsenal no pasa de 80 millones, pero Florentino Pérez tiene una oferta del City que llega a 90

Florentino Pérez ya se encuentra diseñando las líneas maestras del proyecto de futuro del Real Madrid y lo está haciendo en sintonía con Xabi Alonso, quien será el nuevo entrenador del conjunto blanco en los próximos días. Después de que el tolosarra haya dado el visto bueno, el presidente ya se encuentra negociando la salida de un jugador que no continuará en la entidad madrileña.

Se trata de Rodrygo, uno de los futbolistas que más críticas ha recibido en los últimos meses por su pésimo rendimiento en el terreno de juego y, especialmente, de cara a portería. Además, el hecho de que se negara a jugar el Clásico de Liga ante el FC Barcelona caldeó aún más el ambiente y la situación, por lo que el brasileño ha sido puesto en el mercado como transferible.

El Arsenal y el City, interesados en el fichaje de Rodrygo

En ese sentido, los grandes clubes europeos se han interesado por sus servicios y varios equipos de la Premier League han puesto el punto de mira en el extremo. El Arsenal y el Manchester City son los dos que más interés han depositado en el jugador del Madrid, pero las ofertas de ambos conjuntos son diferentes. Mientras que los londinenses ofrecen 80 millones, los de Manchester han puesto 90 encima de la mesa.

Aun así, la oferta del equipo de Pep Guardiola sería de 70 millones fijos más 20 en variables, algo que a Florentino no le acaba de gustar, ya que quiere que toda la cantidad sea fija. Sin embargo, sería un precio justo por Rodrygo, por lo que si las negociaciones se mantienen en las próximas semanas, la salida del brasileño estará más que hecha, teniendo en cuenta que su futuro ya no pasa por el Madrid.

Xabi Alonso ha dado el visto bueno a la salida del brasileño

Lo más probable es que el atacante abandone la entidad blanca dentro de poco, ya que ha sido uno de los sacrificados por parte de Xabi Alonso para remodelar la plantilla y el brasileño ya no tendría sitio en el once titular que el tolosarra tiene pensado implementar. Además, la traición que realizó Rodrygo en el Clásico, el encuentro más importante que le quedaba al Madrid de la temporada, no será perdonada.