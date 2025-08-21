Xabi Alonso lo castiga por no obedecer, no volverá a pasar, la bronca ha sido descomunal

Xabi Alonso ha llegado al banquillo del Real Madrid con mano dura y no dejará pasar ni una, una situación muy diferente a la que se vivía con anterioridad con Carlo Ancelotti a los mandos, teniendo en cuenta que el italiano no tenía esta mentalidad. Por eso, el tolosarra, al ver el panorama, ha castigado a algunos futbolistas por desobediencia y ha pegado algunas broncas descomunales.

Una de ellas ha afectado a una de las estrellas del equipo, Vinicius. El brasileño está en el punto de mira por sus constantes polémicas en el terreno de juego y también fuera de él, con una actitud pésima y por los problemas que están ocurriendo ahora mismo con su renovación. En el tema deportivo, el nuevo entrenador le habría criticado duramente por no defender y presionar.

Xabi Alonso ha castigado a Vinicius por no obedecer a la hora de presionar y defender

Estos aspectos son los que más habría mencionado Alonso desde su incorporación como técnico, ya que quiere que toda la plantilla dé el 100% en el campo y, para ganarlo todo, es primordial que todos los futbolistas defiendan y presionen la salida de balón del rival. Sin embargo, Vinicius nunca ha sido uno de estos jugadores que se deje el alma por el equipo y por sus compañeros.

En ese sentido, el brasileño prefiere guardar fuerzas para sus ataques, evitando esfuerzos innecesarios a la hora de presionar duramente, como se ha visto en los últimos años con Ancelotti en el banquillo. Sin embargo, con Alonso es diferente y el tolosarra ya ha tenido que pegarle varios gritos desde la banda para que vaya a hacer presión a los defensas contrarios en la salida del balón.

El brasileño no está pasando por un buen momento en el Madrid

Vinicius no está pasando por un buen momento en el Madrid, ya que además de los problemas que está habiendo con la renovación de su contrato, sobre el césped tampoco está teniendo un rendimiento excelente, sino todo lo contrario, algo que le perjudica aún más en las negociaciones para ampliar su vínculo con el conjunto blanco.