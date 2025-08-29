Xabi Alonso lo castiga sin jugar contra el Mallorca porque no ha entrenado al cien por cien

El Real Madrid recibirá la visita del Mallorca este sábado en el Santiago Bernabéu, en el partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga. Xabi Alonso lleva días planificando su once a partir de los entrenamientos de esta semana y el tolosarra habría decidido castigar a un jugador sin jugar contra el conjunto balear, ya que no ha entrenado al cien por cien y cree que no está listo para tener minutos.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los defensas de la plantilla que está en el punto de mira constante. El canario sería el último central de la rotación para el técnico, ya que tendría por delante a otros como Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger e incluso David Alaba, a pesar de que el austríaco tampoco ha jugado porque, de la misma manera, no va a contar mucho para el entrenador.

Xabi Alonso habría castigado a Raúl Asencio sin jugar

Aun así, la situación del canterano sería peor, ya que será, probablemente, el último hombre que escoja Alonso para sus rotaciones en el caso de que tenga que realizar algunos cambios en la retaguardia. El jugador ha perdido totalmente el protagonismo que tuvo con su irrupción la temporada pasada desde la llegada del tolosarra al banquillo del conjunto blanco y se ha visto muy perjudicado.

Además, los graves errores que cometió en el Mundial de Clubes en varios partidos provocaron que el entrenador perdiera totalmente la confianza con el central y lo relegara al banquillo definitivamente. Por eso, Alonso le ha recomendado que lo mejor para él, teniendo en cuenta que aún tiene 22 años y necesita jugar para crecer, sería que se marchara del Madrid en estos últimos días de mercado.

El defensa canario no tiene intención de marcharse del Madrid

Sin embargo, no parece que Asencio quiera marcharse del conjunto blanco a pocos días de finalizar la ventana de transferencias, ya que quiere quedarse en el Santiago Bernabéu y luchar por un sitio en los esquemas del entrenador, a pesar de que se le ha dicho en más de una ocasión que parece prácticamente imposible que pueda tener minutos de calidad a lo largo del curso.