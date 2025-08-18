Xabi Alonso lo castiga sin jugar, lo ha decepcionado, dentro y fuera del Real Madrid

Xabi Alonso ha aterrizado en el banquillo del Real Madrid con mano dura y no se detendrá a la hora de castigar a jugadores que lo decepcionen. Por eso, el técnico ya le ha puesto la cruz a uno de los futbolistas del conjunto blanco, ya que ha tenido actos de traición hacia la entidad madrileña por el simple hecho de no haber tenido muchos minutos bajo sus órdenes desde su llegada.

Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas cuyo futuro no está del todo asegurado. El andaluz estaría pensando seriamente en abandonar el Madrid tras haber visto cómo ha perdido el rol de protagonista que se había ganado la temporada pasada. Con el nuevo entrenador, no ha podido ganarse su confianza y sus minutos han decaído bastante, provocando su enfado.

Xabi Alonso ha castigado sin jugar a Dani Ceballos

Teniendo en cuenta esto, Ceballos ha estado todo el verano intentando volver al club de su vida, el Real Betis, a pesar de que el club sevillano no tenía el poderío económico para una operación de este calibre, al menos con un traspaso, ya que el Madrid había dejado claro desde el primer momento que no aceptaría una cesión. Por eso, Alonso lo ha castigado sin jugar.

Completamente decepcionado, el tolosarra le dio la última oportunidad en el primer y único partido de pretemporada, y aunque fue titular ante el Tirol austríaco por las bajas en el centro del campo, no acabó de brillar y su presencia en el campo fue prácticamente transparente. Ceballos se ha dejado querer últimamente por el Betis, lo que ha provocado que el técnico le haya puesto la cruz.

El jugador quiere irse al Betis

Aun así, está por ver si la operación se podrá desencallar en los últimos días de mercado. El centrocampista quiere salir porque sabe que con Alonso tendrá un papel mucho menor y será complicado que pueda tener minutos, pero la entidad madrileña no piensa regalarlo para que pueda marcharse a su destino de preferencia. El Betis, mientras tanto, espera paciente a que se abra una puerta para su llegada.