Xabi Alonso lo deja fuera del 11 titular porque su estado de forma no está a la altura del Real Madrid

El Real Madrid debuta este martes en la Liga contra Osasuna en el Santiago Bernabéu. Será el primer partido de Xabi Alonso en el banquillo del estadio madrileño y el estreno de los nuevos fichajes que tanta ilusión han despertado. Sin embargo, uno de ellos ya tiene claro que no será titular, teniendo en cuenta que el tolosarra lo ha descartado por su estado de forma actual.

Se trata de Franco Mastantuono, una de las nuevas caras que tiene el equipo de cara a esta temporada. El argentino, con 18 años recién cumplidos, es una de las incorporaciones más ilusionantes del Madrid en los últimos años por su proyección y por lo que puede llegar a ser. Aun así, y debido a que aún es muy joven y acaba de llegar al fútbol europeo, está un poco verde.

Xabi Alonso ha descartado a Mastantuono para que sea titular en el debut contra Osasuna

Por eso, Alonso cree que el extremo debe coger más fondo y aún no está preparado para empezar los partidos desde el inicio. Además, también le faltan conceptos tácticos, ya que solo lleva poco menos de un par de semanas en la capital española y no conoce del todo bien a sus compañeros. El técnico sabe que será un futbolista muy importante de cara al futuro, pero ahora no.

Por su parte, Mastantuono trabajará duro para poder adaptarse lo más rápido posible y ganarse la confianza del entrenador. El argentino sabe que ha llegado a un equipo muy competitivo y que será difícil ganarse los minutos, especialmente con la competencia que hay en las posiciones donde puede jugar y porque acaba de cumplir la mayoría de edad, por lo que aún es pronto para que sea clave.

El Madrid confía mucho en la proyección del argentino

Aun así, en el Madrid están muy contentos con lo poco que han visto ya del jugador y se frotan las manos al tener una joya de estas dimensiones en el equipo de cara a los próximos años. En el club saben que Mastantuono será una estrella mundial dentro de poco y lo quieren cuidar bien para que su carrera no se vaya a pique a las primeras de cambio.