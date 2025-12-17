Xabi Alonso lo deja fuera del equipo porque el acuerdo para que salga del Real Madrid es total

Xabi Alonso está siendo muy cuestionado en su cargo como entrenador del Real Madrid y, además, tiene en contra a gran parte del vestuario por las decisiones que ha ido tomando el tolosarra en estos primeros meses del curso. Y, en especial, a un joven delantero que no está teniendo nada de minutos bajo las órdenes del técnico y que, en teoría, se irá en el mercado de invierno.

De hecho, y de cara al partido de este miércoles en la Copa del Rey, podría incluso no llegar a jugar. Se trata de Endrick, uno de los arietes que tiene el Madrid y que todo apunta a que se marchará el próximo mes de enero rumbo al Olympique de Lyon, el equipo que más se ha interesado en él y por el que ya habría llegado a un acuerdo con el club blanco para su cesión.

Xabi Alonso ha dejado fuera del equipo a Endrick porque se irá

El brasileño podría tener minutos en el encuentro de Copa que, en teoría, es un trámite para los madrileños, pero está en duda su disponibilidad para el enfrentamiento, ya que el Madrid no se quiere arriesgar a que Endrick se pueda llegar a lesionar, perjudicando así las opciones de que se marche cedido. Además, solo podría jugar este choque, ya que en Liga está sancionado.

Aun así, está por ver qué decisión tomará Alonso sobre el carioca de cara al duelo de este miércoles. En el caso de que no juegue, dejaría claro que Endrick se marchará cedido a partir del 1 de enero y, además, también se ha filtrado el día del debut que tendría el jugador con el Lyon: el 3 de enero, dos días después de su llegada, podría debutar de manera oficial contra el Mónaco.

El brasileño se marchará cedido al Olympique de Lyon

La realidad es que el brasileño no ha contado nada para el tolosarra en estos primeros meses de la temporada y el club, aunque es el niño mimado de Florentino Pérez, cree que la mejor opción para todas las partes es que Endrick se marche cedido para que pueda tener minutos de verdad en otro equipo, y allí pueda seguir creciendo y madurando como futbolista.