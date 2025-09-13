Xabi Alonso lo deja fuera del partido contra la Real Sociedad, no está para jugar, aumenta la preocupación

Eduardo Camavinga no será parte de la convocatoria del Real Madrid para el partido contra la Real Sociedad, una decisión sorprendente pero fundamentada según el cuerpo técnico. El jugador, que aún está en proceso de recuperación de lesiones, no ha logrado demostrar en las últimas sesiones que está listo para el alto ritmo que exige Xabi Alonso. Esta decisión suscita preocupación en el entorno, puesto que Camavinga estaba llamado a ser una pieza importante de la temporada, pero por ahora su situación se complica.

Con el calendario cargado, incluso minimizando riesgos, la decisión de dejarlo fuera envía un mensaje claro: en este Madrid no habrá concesiones. Solo los jugadores que demuestren estar al nivel pagarán protagonismo. Camavinga tiene que dar un golpe de autoridad para revertir esta situación antes de que la frustración o la pérdida de confianza se conviertan en un problema mayor.

Estado físico, rendimiento y señales de alarma

Los reportes elaborados tras los entrenamientos indican que Camavinga no está al nivel exigido en términos de fondo físico. Ha tenido varias molestias, recaídas pasadas, y su trabajo en Valdebebas muestra falta de continuidad en su ritmo. Al no participar en sesiones completas o de alta intensidad, su cuerpo técnico considera que entra con desventaja frente a otros jugadores más disponibles.

Más allá de lo físico, hay una percepción creciente de que Camavinga no ha estado tan contundente en los partidos cuando ha sido requerido. En varios choques recientes, se le ha visto con menos energía defensiva de lo esperado, lentitud al recuperar o poca claridad en la transición ofensiva-defensiva, lo que ha generado críticas internas. Parte del vestuario empieza a temer que, si no mejora, su papel va a verse muy disminuido en los partidos decisivos.

Un golpe fuerte para el proyecto

La ausencia de Camavinga contra la Real Sociedad no es solo un problema para su carrera personal, sino que plantea un problema para las aspiraciones del equipo. Xabi Alonso lo posicionaba como uno de los futbolistas que podría marcar la diferencia en el mediocampo, aportando creatividad, recorrido y presión. Si no puede contar con él en un duelo exigente, el técnico deberá reestructurar su plan táctico y confiar aún más en alternativas que, por ahora, no tienen su misma proyección.