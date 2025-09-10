Xabi Alonso, mano dura, no jugará, no ha cambiado la vida que lleva fuera del Real Madrid

Xabi Alonso quiere que todos sus jugadores estén centrados en el fútbol y, por eso, no dudará en aplicar mano dura a aquellos que tengan una mala vida fuera del Real Madrid. En ese sentido, el tolosarra ha visto cómo un futbolista que no contaba mucho para él ha seguido sin cambiar y, por ende, ha decidido que no jugará muchos más minutos en el conjunto blanco.

Se trata de Endrick, uno de los jóvenes delanteros que tiene el Madrid en nómina. El brasileño está en la fase final de su recuperación de la lesión que sufrió hace unos meses, y aunque tenía que estar disponible a inicios de temporada, volvió a recaer, lo que provocó más tiempo de baja para el jugador y un verdadero dolor de cabeza para el entrenador con uno de sus atacantes.

Xabi Alonso ya ha avisado a Endrick de que no va a jugar

En un principio, el técnico no contaba con él y le advirtió durante todo el verano que no iba a jugar, por lo que le recomendó que se buscara otro equipo donde irse cedido y tener más minutos de calidad. Sin embargo, las dudas del delantero en marcharse del Madrid y la recaída de su lesión evitaron que Endrick se pudiera ir a préstamo a otro club donde tuviera más oportunidades.

Aun así, Alonso cree que los hábitos del brasileño fuera de la entidad madrileña siguen siendo malos y, por eso, no dudará en dejarle otra vez en el banquillo de manera constante, como le ocurrió al jugador en su primera temporada en el Madrid. Además, ahora tiene mucha más competencia que el curso pasado por culpa de la irrupción que ha tenido Gonzalo García en los últimos meses.

El brasileño quiere quedarse en el Madrid y triunfar

La realidad es que Endrick tendrá muy complicado tener minutos de calidad en el Madrid durante esta campaña, por lo que tanto la dirección deportiva como el tolosarra intentarán una vez más que se vaya en el próximo mercado de invierno, quitándose de encima así un problema serio de overbooking en la delantera y de un jugador que no acaba de entrarle por los ojos a Alonso.