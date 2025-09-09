Brahim Díaz está descontento con su situación en el Real Madrid y pide explicaciones

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid no ha cambiado nada el papel que ha ido teniendo Brahim Díaz en el conjunto blanco. El internacional con Marruecos nunca ha acabado de destacar y siempre ha tenido un rol más secundario, saliendo en las segundas partes para desatascar los partidos, quedándose sin opciones de consolidarse como titular indiscutible.

El jugador pensaba que con el cambio en el banquillo, con la llegada del tolosarra, la situación iba a cambiar, pero ha sido más de lo mismo. Por eso, el hispanomarroquí, que no está contento con su rol, le ha pedido explicaciones al entrenador después de las primeras jornadas de Liga. En el primer encuentro fue titular, pero a partir de ahí, solo ha podido jugar poco menos de media hora en los dos restantes.

Brahim ha pedido explicaciones a Xabi Alonso por su poco protagonismo

Brahim esperaba consolidarse de una vez por todas esta temporada y ser una pieza importante dentro de la plantilla, pero ha tenido una participación mucho menor de lo que esperaba en un principio. Teniendo en cuenta que ha cumplido recientemente los 26 años, el futbolista sabe que se encuentra en una edad clave para dar un paso adelante en su carrera de manera definitiva.

Aunque renovó su contrato con el Madrid, su entorno ya no descarta nada a partir del próximo verano, ya que tanto la gente más cercana a él como el propio jugador consideran que tiene la calidad suficiente para ser titular en el conjunto blanco, más aún después de que Rodrygo Goes haya perdido también su condición de titular indispensable y se esté disputando un hueco en la banda derecha.

El hispanomarroquí considera que puede ser titular en el Madrid

Además, a Brahim no le ha gustado nada que Alonso haya confiado directamente con Franco Mastantuono para ese perfil, ya que el argentino ha sido titular en las dos últimas jornadas de Liga, a pesar de su edad y de que lleva pocas semanas en la entidad madrileña, a diferencia del hispanomarroquí, que lleva mucho tiempo trabajando para convertirse en alguien importante en el equipo.