Xabi Alonso lo quiere fuera a pesar de ser de lo mejor del Real Madrid porque no jugará

Xabi Alonso está tomando decisiones drásticas después de los primeros partidos del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Estos encuentros han servido para que el tolosarra pueda acabar de decidir respecto al futuro de algunos jugadores de la plantilla, tanto por el rol que tendrán la próxima temporada como por su continuidad en el equipo, especialmente con los que hay menos dudas.

Precisamente, uno de los que está en el punto de mira es uno de los que ha tenido una gran irrupción en esta nueva competición de la FIFA: Gonzalo García. El canterano ha sido el titular en el frente del ataque tras la baja de Kylian Mbappé y su rendimiento ha sido muy bueno, marcando dos goles en tres encuentros y dando asistencias importantes a sus compañeros con un buen toque de balón.

Xabi Alonso cree que Gonzalo García no jugará mucho y quiere cederlo

Aun así, su futuro en el Madrid no está del todo seguro. La intención que tendría Alonso sería la de cederle a otro equipo, teniendo en cuenta que el futbolista no tendrá continuidad una vez vuelva Mbappé y cree que necesita crecer y madurar fuera, teniendo más minutos y oportunidades en otro conjunto donde pueda ser un titular fijo durante gran parte de la temporada, algo que no pasará en el conjunto blanco.

Además, el tolosarra cree que, a pesar del gran nivel que ha demostrado, sigue un poco verde, por lo que quiere fichajes de nivel arriba de jugadores contrastados, más aún si se va Rodrygo, lo que parece probable. Alonso no quiere que el globo que se está creando con Gonzalo cierre la puerta a buenas incorporaciones en el ataque tras haber reforzado otras posiciones en el mercado.

Florentino Pérez deberá tomar una decisión con el canterano

Por lo tanto, el Madrid deberá tomar una decisión con uno de los jugadores que más ha destacado en el Mundial de Clubes de manera sorpresiva. En un principio, Florentino Pérez quiere que continúe en el primer equipo de cara a la próxima campaña, pero esto también podría tapar la progresión de uno de sus protegidos, como es Endrick, ya que ambos pelearían por minutos.