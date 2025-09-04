Xabi Alonso lo saca del 11 titular del Real Madrid

Xabi Alonso habría tomado una decisión complicada respecto al once de los próximos partidos del Real Madrid. El técnico sigue esperando el retorno de Jude Bellingham, una de las estrellas del equipo, y aunque su vuelta se tenía marcada para octubre o noviembre, la realidad es que su recuperación va viento en popa y es posible que pueda estar ya disponible a finales de este mes de septiembre.

Por eso, el tolosarra, teniendo en cuenta que el inglés tendría que tener un puesto fijo en el once, deberá sacrificar a uno de los jugadores que ha ido alineando estos días y todo apunta a que será Franco Mastantuono. Aunque el argentino ha aterrizado con muy buen pie en el Madrid, tanto el entrenador como el club irán con cautela con la irrupción del extremo y piden paciencia.

Mastantuono será el sacrificado de Alonso cuando vuelva Bellingham

Aun así, Mastantuono ha tenido una gran llegada al conjunto blanco. Con tan solo cuatro entrenamientos, ya tuvo minutos en el debut liguero, mientras que ha sido titular en las dos siguientes jornadas de Liga, lo que ha dejado claro que Alonso confía mucho en él. Las expectativas con el futbolista están muy altas y ya ha dejado destellos de lo que se puede esperar de él en los próximos años.

Eso sí, el técnico tampoco lo va a quemar y, por eso, le va a ir dando minutos progresivamente, pero lo más probable es que no salga de inicio en los partidos más importantes del curso, más aún si Bellingham se recupera plenamente de su lesión en el hombro y es uno de los titulares en el centro del campo. Por eso, es posible que Arda Güler juegue en la posición del argentino.

El club y el cuerpo técnico quieren ir con cautela con el argentino

Aunque el turco podría ser el sacrificado por parte de Alonso con el retorno de Bellingham, lo más probable es que adelante su posición en el terreno de juego y sea Mastantuono quien empiece a ver los partidos del banquillo, más que nada por su proceso de adaptación y porque el tolosarra es un completo enamorado de todo lo que hace Güler sobre el campo.