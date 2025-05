Xabi Alonso lo va a poner de patitas en la calle porque no puede seguir engañando al Real Madrid

Xabi Alonso será oficialmente el nuevo entrenador del Real Madrid en los próximos días, una vez finalice la temporada y Carlo Ancelotti se vaya definitivamente a ser el seleccionador de Brasil. Aun así, el técnico tolosarra ya lleva tiempo planificando la plantilla de la próxima temporada y poniendo mucha atención en los jugadores que más han estado en el punto de mira este curso.

En ese sentido, el vasco habría decidido poner a un futbolista de patitas en la calle porque no puede seguir engañando al Madrid y continuar con su actitud tóxica, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Se trata de Endrick, uno de los atacantes que menos minutos ha tenido esta temporada bajo las órdenes del italiano y que ha vivido completamente en el ostracismo.

Xabi Alonso pondrá de patitas en la calle a Endrick

El brasileño fue titular en el transcendental partido contra el Mallorca, pero el delantero volvió a estar negado de cara a portería. Tuvo la primera gran oportunidad del partido y otra clara desde la frontal del área, pero no estuvo acertado y sus fallos le frustraron mucho. Acabó siendo sustituido por Gonzalo García, jugador del filial, al que no le dio la mano en la permuta, marchándose muy cabreado.

Estas actitudes no gustan nada a Xabi Alonso, que ya ha avisado que tendrá mano dura con toda la plantilla, sea una estrella o no, y no aceptará estas actitudes tóxicas y nocivas hacia el equipo. Por eso, tiene pensado echar a Endrick y que se vaya cedido a otro equipo donde pueda madurar y crecer como futbolista, ya que en el Madrid no lo podrá hacer porque el tolosarra no quiere darle un hueco.

La actitud tóxica del brasileño no gusta nada al tolosarra

Endrick ha sido una tomadura de pelo dentro y fuera del campo, ya que ha vivido su primer año en el conjunto blanco muy descentrado por la falta de oportunidades que ha tenido con Ancelotti. El brasileño pensaba que el cambio con Alonso sería mejor, pero el vasco tampoco aceptará su mal comportamiento y podría vivir otro caso parecido al del italiano si no cambia de actitud.