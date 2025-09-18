Uno de los mejores centrales del mundo le ha pedido a su agente jugar para Xabi Alonso en el Real Madrid

A pesar de que el mercado de fichajes veraniego lleva finalizado desde hace semanas, el Real Madrid continúa planificando la plantilla del futuro y, especialmente, de cara al año que viene, con el objetivo de reforzar la posición de central, una demarcación que Xabi Alonso ya hizo hincapié encarecidamente a la dirección deportiva, pero al final solo acabó llegando Dean Huijsen para reforzar la zaga.

Además de los objetivos principales como son William Saliba del Arsenal o Ibrahima Konaté del Liverpool, el conjunto blanco habría recibido el ofrecimiento de uno de los mejores centrales del mundo. Se trata de Dayot Upamecano, defensa del Bayern de Múnich que acaba contrato al final de la presente temporada y podría hacer las maletas para llegar a coste cero al Santiago Bernabéu.

Dayot Upamecano se ha ofrecido al Madrid como agente libre el año que viene

De hecho, el francés le habría pedido a su agente jugar bajo las órdenes de Xabi Alonso en el Madrid, ya que quedó enamorado del estilo de juego del tolosarra cuando estaba en el Bayer Leverkusen y le gustaría seguir sus pasos en la entidad madrileña. Aun así, el club blanco tendría rivales complicados para hacerse con sus servicios, con el Manchester United y el PSG también interesados en él.

Por lo tanto, la dirección deportiva tendrá varias opciones encima de la mesa para reforzar la zaga con un central potente y que pueda convertirse en la pareja del futuro junto a Dean Huijsen. El Madrid tiene un ojo puesto en varios objetivos, poniendo el foco concretamente en Konaté, ya que es el que más opciones tiene de acabar recalando en el Santiago Bernabéu el año que viene.

El conjunto blanco podría firmar a más de un central para reforzar la zaga

Aun así, en el Madrid no descartan que, finalmente, acaben viniendo dos centrales de nivel, teniendo en cuenta que Alonso podría acabar perdiendo hasta tres jugadores en esa posición si el verano que viene se marchan futbolistas como Antonio Rüdiger, David Alaba o Raúl Asencio, dejando sin muchos efectivos la posición de central de cara al año que viene.